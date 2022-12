Estas serían las tarifas de los planes de ABA de CANTV para diciembre 2022

10-12-22.-La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) habría incrementado las tarifas de los planes de ABA para diciembre de 2022.Según publicó Josué Contacto, en su cuenta en Instagram, el plan ABA Mega Productivo de 4,0 Mbps ilimitado tiene un precio de Bs 40,47 o US$ 2,98, al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).El plan ABA 6 Megas ilimitado tiene un valor de Bs 59,80 o US$ 4,40, mientras que el plan ABA 8 Megas ilimitado cuesta Bs 76,31 o US$ 5,61.Por su parte, el plan ABA 10 Megas ilimitado tiene un precio de Bs 92,45 o US$ 6,80 y el plan ABA 14 Megas ilimitado tiene un valor de Bs 139,33 o US$10,24.El plan ABA 18 Megas ilimitado tiene un valor de Bs 167,89 o US$ 12,34 y el plan ABA 22 Megas ilimitado tiene un costo de Bs 179,49 o US$ 13,20.