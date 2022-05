Bitcóin cae un 50% seis meses después de alcanzar su máximo histórico

Credito: Web

09-05-22.-Hace seis meses que el bitcóin, la criptomoneda más conocida del mercado, alcanzó sus máximos históricos intradía en 68.991 dólares, pero desde entonces ha caído casi un 50 % en un contexto de endurecimiento de las políticas monetarias para combatir la alta inflación.



Según los datos de mercado consultados por Efe, el bitcóin bajaba este domingo a las 10.30 horas GMT un 49,92 % desde sus máximos registrados el 10 de noviembre de 2021, hasta 34.550 dólares.



Desde principios del año esta criptomoneda ha experimentado una tendencia bajista, con un descenso del 25,4 % (cerró 2021 en 46.333,65 dólares), en unos meses que han estado condicionados por las tensiones geopolíticas derivadas de la invasión rusa de Ucrania y la elevada inflación.



Como consecuencia, los bancos centrales han cambiado sus políticas monetarias, que se han tornado más agresivas en el caso de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), que ya ha hecho dos subidas de tipos de interés, la última el pasado jueves con un aumento de medio punto, y más laxa en el caso del Banco Central Europeo (BCE) que, aunque de momento no ha fijado fecha de subidas de tasas, sí que ha endurecido su discurso y comentado que empezará a retirar los estímulos habilitados por la pandemia.



El director de Coinmotion para España, Raúl López, ha considerado que el anuncio de la Fed sobre el incremento de sus tipos puso en alerta a los mercados y “posiblemente” propició la pérdida de valor de las criptomonedas.



Con la primera subida de tipos de la Fed este año, que tuvo lugar el pasado 16 de marzo, el bitcóin retrocedió ligeramente, pero a finales de mes alcanzó sus máximos en 47.967 dólares. Sin embargo, cuando el 6 de abril las actas de este organismo anticiparon una posible subida más agresiva de medio punto, esta divisa digital llegó a caer un 4,32 %.



El pasado miércoles, la Fed aplicó su segunda subida y desde entonces la criptomoneda más popular ha perdido un algo más del 13 %. Ese día cerró a 39.800 dólares.



Según los analistas consultados por Efe, la pérdida de valor del bitcóin y su extrema volatilidad de los últimos meses ha respondido a diversos factores, además del endurecimiento del discurso de los bancos centrales.



Raúl López ha explicado que las tensiones geopolíticas, como la guerra de Ucrania, y las sanitarias, como la aparición de la variante ómicron de coronavirus a finales de noviembre de 2021, han influido en su cotización.



También ha sostenido que la propuesta MiCA de la Comisión Europea para regular el mercado de las criptomonedas generó “cierto miedo en los mercados”.



Máximos históricos del bitcóin



Desde finales de 2020 la cotización del bitcóin experimentó una tendencia alcista y se disparó de los 10.000 dólares hasta superar los 60.000 en el segundo trimestre de 2021. Aunque posteriormente tuvo una pequeña corrección, a finales del año registró sus máximos históricos que rozaron los 69.000 dólares.



Este crecimiento del precio del bitcóin estuvo motivado por diversas cuestiones, como su adopción como moneda de curso legal en El Salvador o la prohibición de China de minar e intercambiar criptodivisas, lo que para el director de relaciones institucionales de Bit2Me, Javier Pastor, pudo tener un impacto en los especuladores.



Además, López recuerda que la inflación impulsó el “mayor rali alcista de la historia de bitcóin”, ya que los inversores buscaban una condición para “rentabilizar su capital”.



A lo largo del año el bitcóin ha registrado una enorme volatilidad, sin embargo, algunos analistas sugieren que esta criptomoneda es un valor refugio pues, como recuerda Javier Pastor, “es escaso y finito en su emisión”.



“Es cierto que es volátil, pero lo es porque la capitalización total de su mercado es todavía baja”, sostiene Pastor.



Tras estallar la pandemia de Covid-19, el mercado de las criptodivisas se recuperó mucho más rápido que el mercado tradicional, lo que según López, “fue un signo en su momento de que las criptomonedas podrían ser un valor refugio”.



El analista de IG Diego Morín ha recordado que el bitcóin es una «inversión alternativa” que atrae a los inversores más jóvenes que buscan obtener una “rentabilidad superior a lo que normalmente se ha desarrollado y conquistado en el mercado tradicional”, pero también alerta sobre su alta volatilidad.



«En un mismo día podemos ver subidas superiores al 5 % o correcciones superiores al 10 %, así que esto también hay que tenerlo en cuenta», apunta Morín.



Futuro del mercado de las criptomonedas



Se espera que la Fed siga endureciendo sus políticas monetarias este año por lo que, según señala Raúl López, los mercados evolucionarán en función de si las medidas que se adopten por estos organismos son las esperadas por los gobiernos, lo que “en parte también podrían influir en la evolución del precio, ya no solo del bitcóin sino de otras criptomonedas”.



Por su parte, Diego Morín ha advertido de que en 2017, con el anterior ciclo de aumento de las tasas de la Fed se inició el primer movimiento alcista “brusco” de esta divisa digital y, por tanto, ha asegurado que no descarta que en los próximos meses “se vuelva a producir algún rali alcista en el caso del bitcóin».



