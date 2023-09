(VIDEO) ¡Histórico! Ronald Acuña Jr. conecta ‘Grand Slam’ y se convierte en el primer jugador de la MLB con una temporada de 30-60

01-09-23.-El venezolano estrella de los Atlanta Braves, Ronald Acuña Jr., ha plasmado su nombre para siempre en la historia de las Grandes Ligas, tras conectar un dantesco ‘Grand Slam’ ante Los Ángeles Dodgers para convertirse en el primer jugador que logra una temporada con 30 o más jonrones y 60 o más bases robadas (30-60).En su segundo turno del juego, en el segundo inning, Acuña encontró las bases llenas y, ante los lanzamientos del abridor Lance Lynn, descargó todo su poder para lograr una de las más grandes hazañas de los últimos tiempos. La pelota salió por todo el jardín izquierdo a una velocidad de 110.5 millas por hora y alcanzó una distancia de 429 pies.El venezolano esta viviendo su mejor temporada en la MLB demostrando que no existen límites para su talento y, aunque restan menos de 30 juegos para terminar la ronda regular, aún puede seguir haciendo historia uniéndose a la selecta lista de los 40-40, en la que sólo están cuatro figuras: Álex Rodríguez, Barry Bonds, Alfonso Soriano y José Canseco.Lo hecho por Acuña Jr. en lo que va de temporada es realmente sorprendente, sin embargo, hay alguien que ya sabe de todo lo que es capaz y no se deja impresionar por nadie, ese es el mánager Brian Snitker. “Cualquier cosa que haga en este juego no me va a sorprender (…) Creo que tiene ese talento”, expresó el piloto el lunes.