(VIDEO) Jinete venezolano Javier Castellano gana el Derby de Kentucky

07-05-23.-El jinete venezolano Javier Castellano ganó este sábado con el caballo Mage la 149ª edición del Derby de Kentucky.Castellano tiene como entrenador a otro venezolano, Gustavo Delgado, y además sumó la segunda victoria para su país en los dos últimos años, ya que en 2022 se impuso en el Derby de Kentucky su compatriota Sonny Leon con el caballo Rich Strike.Mage no aparecía entre los favoritos para llevarse esta prestigiosa carrera de caballos en 2023 (15-1 en los pronósticos). Sin embargo, acabó llevándose el triunfo por delante de Two Phil's (segundo) y Angel of Empire (tercero).El triunfo de Castellano cerró una semana del Derby de Kentucky muy polémica en Churchill Downs, donde han muerto siete caballos en esta importante cita del calendario de hípica.Castellano, de 45 años, es originario de Maracaibo. Empezó su carrera hípica en 1996 y un año después emigró a los Estados Unidos. Kentucky era una joya que le faltaba al palmarés del jinete sudamericano. Ya había ganado el Breeders' Cup Classic (2004) y el Preakness Stakes (2006 y 2017). Tambien se ha adjudicado el prestigioso premio Eclipse como el jockey más sobresaliente en cuatro ocasiones, y todas de manera consecutiva (2013, 2014, 2015 y 2016). En 2017, Castellano fue exaltado al Salón de la Fama del Museo Nacional del Hipismo en EE.UU.También ha estado entre los 10 jinetes que más ganan cada año desde 2010.Las carreras de caballos son un asunto familiar para Castellano. Su padre, su hermano y su tío han sido jinetes. Castellano tiene mujer, Abby, y tres hijos.El Kentucky Derby es una de las carreras más antiguas del planeta. Los dos minutos más excitantes de cualquier deporte hasta ahora fueron ganados solamente por tres jockeys venezolanos, el primero fue Gustavo Ávila con Cañonero en 1971 junto al entrenador venezolano Juan Arias, luego Sonny León lo ganó en el año 2022 con Rich Strike y el tercero ganado ayer Javier Castellano junto al entrenador, también venezolano, Gustavo Delgado.