Messi y Yulimar Rojas, elegidos por la AIPS como mejores atletas latinos de 2022

Lionel Messi y Argentina hicieron vibrar a América hace algunos días al alzarse campeones del Mundial de Fútbol Qatar 2022, mientras Yulimar Rojas llenó de orgullo a todos en distintas reuniones de la élite del atletismo, ellos fueron -sin discusión- los mejores atletas del continente americano en 2022.



El deporte latinoamericano no deja de recibir elogios en estos últimos meses de 2022. A pocos días de que concluya, la sección americana de la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva, AIPS, anunció a los dos mejores atletas de esta temporada.



En el apartado masculino, pocos dudaban de que el capitán de la selección argentina, Leo Messi, tuviera rival para alzarse con el galardón. Es el tercero que recibe. En el femenino, no ha sido otra que la saltadora venezolana Yulimar Rojas, cuyos logros en su especialidad no le van a la zaga a los alcanzados por el jugador del Paris Saint Germain.



La atleta natural de Caracas, que se impuso entre otras a la skater brasileña Rayssa Leal, la pesista colombiana Jenny Álvarez y la estrella cubana del canotaje Yarisleidi Cirilo, fue campeona del mundo en Oregón 2022, donde logró la mejor marca de siempre en triple salto (15,47 metros), y se coronó en la Liga de Diamante. Es la cuarta vez que recibe tal distinción.



Por su parte, Leo Messi fue escogido el mejor jugador del Mundial de Catar 2022, además de marcar siete goles y dar tres asistencias. El rosarino superó en la elección al patinador colombiano Brayan Carreño y al también futbolista brasileño Richarlison.



Entre los otros galardones seleccionados, el combinado argentino, campeón del mundo en Qatar 2022 fue elegido casi por unanimidad como mejor selección, imponiéndose a Estados Unidos y el equipo que desplegó en el mundial de Atletismo de Oregón.





Con información de Marca / Prensa VTV.