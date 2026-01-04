Balance trágico: Al menos 40 muertos durante ataque terrorista de EEUU a Venezuela

Las víctimas de los ataques de las fuerzas invasoras de EEUU Credito: Redes

Luego de la agresión militar de EEUU contra Venezuela, comienzan a filtrarse los primeros reportes sobre el impacto humano de los ataques en suelo venezolano. La cifra de víctimas parece ascender a 40 personas fallecidas, incluyendo tanto a efectivos militares como a civiles atrapados por los bombardeos de las fuerzas invasoras.

Las víctimas civiles: El rostro de la tragedia

A pesar de que el Pentágono calificó la misión como una operación de "precisión", los bombardeos en zonas densamente pobladas dejaron víctimas fatales.

En Catia La Mar (La Guaira), una mujer de 80 años identificada como Rosa González falleció tras el impacto de un proyectil en su edificio residencial, cercano al aeropuerto. Vecinos intentaron evacuarla en motocicleta hacia un hospital, pero murió antes de recibir atención.

En sectores de Caracas, Aragua y Miranda, se reporta la destrucción total de viviendas y familias que han perdido todas sus pertenencias bajo los escombros de los objetivos estratégicos atacados por las fuerzas del gobierno de Trump.

Detalles de la Operación: "Precisión y Oscuridad"

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor de EE. UU., confirmó que la misión fue el resultado de meses de planificación y ensayos. Los puntos clave de la incursión incluyeron:

Fuerza Aérea masiva: Más de 150 aeronaves estadounidenses participaron en la neutralización de las defensas antiaéreas venezolanas.

Incursión terrestre: Helicópteros de transporte desplegaron tropas de élite directamente en las posiciones de seguridad del mandatario venezolano.

Apagones tácticos: La operación aprovechó la oscuridad y los cortes de energía en Caracas para actuar con mayor discreción.

Bajas de EE. UU.: Donald Trump aseguró que no hubo soldados estadounidenses fallecidos, aunque sí heridos y una aeronave resultó impactada por fuego defensivo, logrando retornar a su base.

Un país bajo control y "Gobierno de Transición"

Mientras el luto recorre los barrios de Caracas por las víctimas de los bombardeos, Donald Trump ha reiterado desde Mar-a-Lago que Estados Unidos mantendrá el control y "gobernará" Venezuela hasta asegurar una transición que proteja los intereses de Washington. "No tenemos miedo de poner soldados en tierra", sentenció el mandatario, dejando claro que la presencia militar estadounidense en territorio venezolano está lejos de terminar en este inicio de 2026.

