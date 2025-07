EEUU impone sanciones a la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese

10-07-25.-El secretario de Estado estadounidense criticó la "campaña" de la funcionaria italiana contra Israel y Estados Unidos. Albanese, en su papel institucional, ha acusado a menudo a Israel de cometer genocidio en Gaza y limpieza étnica de los palestinos.Estados Unidos ha impuesto sanciones a Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos ocupados desde 1967, anunció el miércoles el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.Su "campaña de guerra política y económica contra Estados Unidos e Israel ya no será tolerada", declaró Rubio, citando los "ilegítimos y vergonzosos esfuerzos de Albanese por presionar a la Corte Penal Internacional para que tome medidas contra funcionarios, empresas y dirigentes estadounidenses e israelíes"."Ni Estados Unidos ni Israel son parte del Estatuto de Roma", argumentó Rubio, "lo que convierte su actuación en una flagrante violación de la soberanía de ambos países".Albanese ocupa el cargo desde 2022; el pasado abril se renovó su mandato por otros tres años. En su papel, la relatora, jurista de formación con una larga trayectoria en Derecho internacional y humanitario, ha criticado duramente las acciones de Israel y Estados Unidos desde los primeros meses de la guerra en Gaza, calificándolas de "genocidio" de los palestinos en base al Derecho internacional.A principios de este mes, publicó su último informe sobre la situación de los derechos humanos en Gaza, en el que ponía en tela de juicio a varias empresas europeas e internacionales acusadas de colaborar con Israel en la ocupación y "en el sistema de apartheid" impuesto a los palestinos."Albanese ha fomentado el antisemitismo, ha expresado su apoyo al terrorismo y su desprecio por Estados Unidos e Israel y esta parcialidad suya", añadió el secretario de Estado estadounidense, "ha sido evidente a lo largo de toda su carrera", incluida su "recomendación a la Corte Penal Internacional para que emita órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant".La jurista italiana trabajó durante algunos años en Jerusalén en el Gabinete jurídico de la UNRWA, la agencia de la ONU para los palestinos, proscrita por Israel y en el punto de mira de varios Estados, entre ellos Estados Unidos, que acabó cortando la financiación, con el resultado de agravar indirectamente la asistencia humanitaria en la propia Franja de Gaza.En las últimas semanas, Estados Unidos había exigido la dimisión de Albanese en una carta a la ONU, acusándola de recibir financiación de grupos vinculados a Hamás. No es la primera vez que Estados Unidos sanciona a funcionarios internacionales que no se alinean con la política de la Casa Blanca. La misma suerte corrió el fiscal general el mes pasado y algunos jueces del Tribunal Penal Internacional.Albanese aún no ha reaccionado oficialmente a la decisión de Estados Unidos. Sin embargo, ha recibido la solidaridad de varias personalidades públicas, como el eurodiputado socialdemócrata esloveno Matja Nemec, que tiene la intención de proponerla para el Premio Nobel de la Paz, el exministro griego de Finanzas Yanis Varoufakis, uno de los fundadores del movimiento Diem25, y de políticos italianos como la eurodiputada del Partido Demócrata y presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en el Mundo de la Cámara de Representantes, Laura Boldrini.