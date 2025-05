Familia venezolana se autodeporta por miedo a políticas migratorias de Donald Trump

23-05-25.-Una familia venezolana se deportó voluntariamente por miedo a las políticas migratorias que viene aplicando el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.



José Alberto Rondón, de 37 años, contó a la cadena Telemundo que entró en pánico cuando comenzó a ver que muchos de sus paisanos fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador por tener tatuajes.



Él también tiene dibujos grabados en su cuerpo, pero asegura que eso no define a un delincuente.



"Lloraba viendo las historias en Titktok, indignado por lo que estaba ocurriendo", dijo a Telemundo entre lágrimas, al referirse a las masivas deportaciones y al envío de 252 venezolanos a la cárcel de máxima seguridad en El Salvador.



Larga travesía

Para llegar de Venezuela a Estados Unidos, José Alberto, su esposa y su hija cruzaron la peligrosa selva del Darién.



En México se montaron en "la Bestia" o tren de la muerte. Allí viajaron 18 horas "a merced de las ruedas". Además, cruzaron caudalosos ríos y caminaron largos trechos.



Una vez en suelo americano llegaron a Texas y luego se establecieron en Chicago. José Alberto trabajaba como soldador. Luego de tres años en el país norteamericano abordó un avión y regresó a casa con su familia. No quiere que lo metan en una cárcel. Algo que nunca vivió en su nación.



El venezolano está consciente de que en su país ganará en una semana, lo que hacía en un par de horas en Chicago, pero tendrá paz mental, algo que no tenía en EE. UU.



"Nadie sobrevive con un sueldo de un dólar y medio, pero prefiero estar aquí, pasando hambre, que vivir ese trauma de ir preso", dijo a Telemundo.



Esa misma angustia la sintió su madre cuando comenzaron las deportaciones en Estados Unidos.



"Todos los días le enviaba mensajes, me daba miedo que lo agarraran", dijo la madre de José Alberto.



La zozobra que vivía su progenitora también perturbaba a José Alberto. Ese fue otro de los motivos que lo llevó a autodeportarse. Ahora están todos juntos en Guarenas, estado Miranda.



"Y como dice mi mamá, ‘aquí nunca falta un plato de comida’", dijo animado José Alberto.



Nuevas políticas migratorias



Desde que asumió la presidencia, Donald Trump estableció nuevas políticas en materia migratoria a un ritmo acelerado.



El republicano ordenó la eliminación de CBP One –una aplicación implementada por el expresidente Joe Biden para facilitar las peticiones de asilo– así como la suspensión de todas las citas con autoridades migratorias.



También decretó un «estado de emergencia» en la frontera sur del país, argumentando que los flujos migratorios irregulares tenían la soberanía del país «bajo asedio».



Suspendió el programa humanitario que facilitaba el acceso de personas migrantes procedentes de países como Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Asimismo puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS).



Con este programa se ampararon unos 607.000 venezolanos que hoy se mantienen en un limbo legal y aterrados por su destino.