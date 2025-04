Genocidio en Gaza: Hospital infantil queda fuera de servicio tras ataque israelí

Fuentes médicas reportaron que el Hospital Infantil Mártir Mohammed Al-Durrah, ubicado al este de la ciudad de Gaza, suspendió sus operaciones tras los recientes ataques de la entidad sionista de Israel contra la instalación sanitaria.

Los bombardeos dañaron la unidad de cuidados intensivos y los sistemas de energía alternativa, dejando al centro médico inoperable. Con este cierre, suman 37 los hospitales fuera de servicio desde el inicio de la ofensiva el 7 de octubre de 2023.

Gazze Sağlık Bakanlığı, işgalci İsrail'in Şehit Muhammed El Durra Çocuk Hastanesi'ni vurmasının ardından hizmet dışı kalan hastane sayısının 37'ye yükseldiğini duyurdu. Hastaneye adı verilen Muhammed Durra, 2. İntifada sırasında (12 yaşında) işgalciler tarafından katledilmişti.

De acuerdo con medios locales y organizaciones internacionales, la población gazatí enfrenta condiciones catastróficas, debido al ataque constante y el bloqueo de suministros básicos como alimentos, medicinas y agua potable.

The Gaza Ministry of Health announced that Israeli artillery shells targeting the Mohammed Al-Durra Children's Hospital, east of Gaza City, two days ago rendered the hospital out of service. The ICU and solar panels were hit, bringing the total number of hospitals out of service…

En la madrugada de este miércoles, los bombardeos israelíes, que afectaron múltiples zonas de la Franja, dejaron decenas de víctimas mortales y lesionados. Tres cuerpos fueron recuperados tras una agresión a una vivienda en Jabalia al-Balad, al norte de Gaza, mientras otros diez fallecieron en una incursión contra la escuela «Jaffa», donde se refugiaban desplazados.

La Defensa Civil gazatí informó del rescate a varios heridos y resaltó que muchas personas permanecen atrapadas bajo escombros en los barrios de Al-Zaytoun y Al-Shujaiya, blanco de intensos ataques.

En el sur, fuerzas israelíes demolieron varias viviendas en Rafah y un palestino murió por disparos en Al-Mawasi, asimismo, los campamentos de refugiados de Khan Yunis y Al-Maghazi, también fueron atacados.

Breaking | Israeli occupation aircraft bombard a residential building west of Jabalia refugee camp, northern Gaza Strip.

El Ministerio de Salud palestino registró 50 muertos y 152 heridos en las últimas horas, lo que eleva el número total desde el pasado 18 de marzo a 1.978 fallecidos y 5.207 lesionados. Desde octubre de 2023, la cifra acumulada alcanza 51,355 muertos y 117,248 heridos.