Consternación por asesinato de zuliana en República Dominicana

María Isamar Villasmil Atencio Credito: NAD

24-03-25.-Una mujer de nacionalidad venezolana falleció y un hombre resultó herido tras un tiroteo ocurrido la madrugada de este sábado en el sector Barranca del municipio Sabana Iglesia, en la provincia Santiago de República Dominicana



La víctima, identificada como María Isamar Villasmil Atencio, de 28 años, conducía un vehículo en compañía de un hombre cuyo estado de salud aún no ha sido confirmado al cierre de esta nota.



De acuerdo con medios dominicanos, la víctima conducía un Mercedes Benz modelo E300, que fue objeto de una ráfaga de disparos. Los informes preliminares indican que el vehículo recibió al menos cuatro impactos de bala en el parabrisas y múltiples disparos en el cristal lateral derecho.



Leer más EEUU niega fianza a militar venezolano; este implica a altos rangos a cambio de libertad

En la escena del crimen, las autoridades encontraron 11 casquillos de bala calibre 9 mm, lo que sugiere un ataque planificado y con armas de alto calibre.



Estos detalles refuerzan las interrogantes sobre si el ataque fue dirigido específicamente a Villasmil Atencio o a su acompañante, y aumentan la preocupación sobre la seguridad en la zona.



Las autoridades dominicanas continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.



La noticia ha generado gran conmoción en las redes sociales, donde amigos y familiares de la víctima han expresado su dolor e indignación.



En Facebook, Kenia Castro Aravena se mostró consternada en reacción a una nota sobre Villasmil Atencio: “Mi querida Isamar, quien fuera que te hizo eso, Dios está ahí, Él será quien le dé su merecido, mi niña. No merecías eso que te hicieron, una niña que solo hacía el bien, mi Dios ¡No me canso de llorar y pedirle a Dios que quien fuera tome justicia!”, reaccionó.



Organizaciones de derechos humanos y representantes de la comunidad venezolana en República Dominicana han exigido justicia y celeridad en la investigación.



El cuerpo de Villasmil se mantendría en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en Santiago, luego de haberse realizado su autopsia, aunque hasta el mediodía de este domingo, ningún familiar ha reclamado su cadáver.



La Policía Nacional, liderada por el general Juan Bautista Jiménez Reynoso, inició una investigación para esclarecer las circunstancias del tiroteo.



Este asesinato tiene un trasfondo preocupante, ya que Caraballo Calderón fue detenido previamente por la Policía Nacional en febrero de este año junto a otro individuo, Jordan Filion Pérez, por porte ilegal de armas de fuego.



Durante esa detención, se incautaron dos pistolas calibre 9 mm, cargadores y municiones. La relación entre este incidente y el ataque mortal en Sabana Iglesia aún está bajo investigación.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 788 veces.

La fuente original de este documento es:

N.Noticias (https://nucleonoticias.com/2025/03/23/consternacion-por-asesinato-de-zuliana-en-republica-dominicana/)