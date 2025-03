Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) exige a EEUU demostrar que deportaciones de venezolanos a El Salvador son legales

Unión Americana de Libertades Civiles-migrantes deportados a El Salvador Credito: Composición Aporrea-web

17-03-25.-La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) pidió este domingo al Ejecutivo estadounidense demostrar que la deportación de supuestos integrantes de la banda Tren de Aragua a El Salvador no ha violado el bloqueo judicial emitido el sábado contra la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros.



«Hemos pedido al Gobierno que le asegure al Tribunal que su orden no fue violada y estamos esperando la audiencia, además de intentar realizar nuestra propia investigación», dijo en un comunicado el abogado principal de la ACLU, Lee Gelernt.



Bajo la Ley de Enemigos Extranjeros invocada la víspera se ha enviado a cerca de 250 personas consideradas integrantes del Tren de Aragua a El Salvador, que el presidente de ese país, Nayib Bukele, se ha ofrecido a encarcelar a cambio de un «precio justo».



Esa normativa de 1798 no se había utilizado desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y el mandatario estadounidense, Donald Trump, recurrió a ella para acelerar las deportaciones contra miembros del Tren de Aragua.



Es una autoridad que en tiempos de guerra permite detener o deportar a los ciudadanos de una nación enemiga sin audiencia previa y bajo la misma todos los venezolanos mayores de 14 años que se considere que pertenezcan a esa banda, estén en EE.UU. y no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales están sujetos a ser detenidos, retenidos y expulsados en calidad de enemigos extranjeros.



No obstante, antes de su invocación y tras una demanda presentada por la ACLU y Democracy Forward, el juez federal James Boasberg había prohibido preventivamente su aplicación contra la deportación de cinco venezolanos y poco después de la misma amplió su veto para cubrir a todos los no ciudadanos bajo custodia de Estados Unidos que estarían sujetos a dicha normativa.



Su orden estará en vigor durante 14 días o hasta nuevo aviso y el magistrado apuntó que todo avión con esas personas a bordo, que fuera a despegar o que estuviera en el aire, debía volver a Estados Unidos.



«Oopsie.. demasiado tarde», dijo Bukele este domingo en X acompañando su frase del emoticono de una cara riéndose a carcajadas y una copia de la noticia del bloqueo judicial difundida por el diario New York Post.



El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció este domingo que bajo dicha Ley de Enemigos Extranjeros se ha enviado a El Salvador cerca de 250 personas consideradas integrantes del Tren de Aragua, y Bukele confirmó a su vez la llegada de ese grupo y difundió imágenes de la misma.

