8M: cientos de mujeres salieron a las calles en Caracas por sus derechos y contra la represión

09-03-25.-Desde las 9 de la mañana la concentración fue tomando cuerpo al inicio del Boulevard Sabana grande. Mujeres trabajadoras del sector salud, docentes y de otros gremios fueron las primeras en llegar, luego las Madres en defensa de la Verdad y muchas otras madres que tienen sus hijos presos fueron nutriendo la concentración con sus carteles con fotografías de sus hijos e hijas. También marcaron presencia las organizaciones de movimiento de mujeres y de la sexogenodiversidad con sus pancartas y consignas, organizadas como bloque feminista, que a lo largo de todos estos años han mantenido en las calles la lucha por las demandas económicas, sociales y de género. Muchas estudiantes, activistas independientes y jóvenes que por primera vez participaban de una manifestación de calle en un 8 de marzo, engrosaron también la concentración.A poco más de una hora, y organizadas, dieron inicio a la marcha que tenía como destino la plaza Brión de Chacaíto. Se empezaron a entonar cantos que hacían poner de manifiesto su lucha por el derecho al aborto, contra los femicidios y la violencia machista, por los derechos de la comunidad sexogenerodiversa, por un salario igual a la canasta básica, pero también, junto con las madres que tienen a sus hijos e hijas presas, contra la represión del gobierno de Maduro y por la libertad inmediata de todos los presos por protestar, por razones políticas o por el simple hecho de ser pobre.La mujer migrante, que sufre los peores vejámenes con las deportaciones forzadas, siendo presas y tratadas como criminales en Estados Unidos, en México, y otros países de tránsito, también fue parte de los reclamos, exigiendo para todas ellas el derecho al trabajo, a la residencia en el país que prefieran, y por sus plenos derechos democráticos. Contra el genocidio en Palestina, también fue el grito de las mujeres que marcharon, por sus hermanas palestinas que son masacradas junto a sus hijos por el Estado sionista de Israel con la complacencia de Estados Unidos y los países de Europa."¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir!", son parte de las exigencias que corean las manifestantes en la caminata de este #8Marzo en Caracas.Luego de llegar a la Plaza Brión en Chacaíto, se abrió el derecho de palabra a los diversos gremios sindicales, de las Madres en defensa de la Verdad, y de las distintas organizaciones y colectivos de mujeres y de la comunidad sexogenerodiversa. Sectores gremiales leyeron un comunicado propio donde plantearon una serie de exigencias de carácter económico y sociales ante el gobierno nacional, la libertad a los presos políticos y contra la represión. Así lo hizo Arianni Bruzual, del sector magisterial venezolano, reiteraron al Estado venezolano que los salarios no cubren la canasta familiar, que los programas de salud no cubren las necesidades, que hay presas políticas en condiciones críticas y por democracia.También lo hicieron las Madres en Defensa de la Verdad, quienes fueron parte fundamental de la concentración y la marcha en este 8 de marzo, como mujeres trabajadoras y de los sectores populares que tienen a sus hijos e hijas presas en el contexto de las protestas post electorales y en los días previos al 10 de enero.Suhey Ochoa del movimiento feminista socialista Pan y Rosas intervino en la concentración final en la plaza Brión refiriéndose del por qué de nuestra lucha del derecho al aborto, contra femicidios y la violencia machista, por la mujer migrante, por salarios igual a la canasta básica, por libertad de lxs presxs por protestar, contra el genocidio en Palestina. Hizo un llamado a la necesidad de organizar y plantar un poderos movimiento de mujeres en Venezuela como se ha hecho en otros países del mundo y que, con sus luchas en la calle, han conquistado derechos, derechos que hoy les quieren arrebatar gobiernos de la derecha internacional, conservadores, y por eso hoy siguen masivamente en las calles como hemos visto en Argentina y en muchos países de Europa.