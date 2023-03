Denuncian que a un año de la masacre en Parima B donde murieron 4 indígenas yanomami, sigue la impunidad

El menor de edad herido en Parima B durante los hechos del 20 de marzo Credito: Archivo

21-03-23.-El coordinador de Pueblos Indígenas del Foro Penal, Olnar Ortiz, aseguró este martes 21 de marzo que un año después de la masacre en Parima B, que ocurrió en el municipio Alto Orinoco del estado Amazonas, continúa la impunidad.



En una entrevista que ofreció al programa Punto y Seguimos, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias, expresó que aún no se han imputado a los 15 funcionarios señalados de cometer este hecho.



“Incluso el mismo Ministerio Público en su momento tenía identificado para hacer la imputación y hasta el momento no se ha realizado”, dijo Ortiz.



El domingo 20 de marzo de 2022, murieron cuatro personas del pueblo indígena yanomami, entre ellos una mujer, por heridas de bala a manos de funcionarios de la Aviación venezolana en el estado Amazonas.



Ortiz no se explica por qué a un año del asesinato de estas cuatro personas todavía no hay justicia respecto a este caso.



¿Qué ocurrió con los sobrevivientes?

Sobre los dos sobrevivientes de la masacre en Parima B, Ortiz afirmó que es el abogado de uno de ellos que menor de edad, pero tiene seis meses que no ha podido establecer contacto con sus padres.



“Al regresar a Parima B sus familiares lo movieron a otra comunidad”, indicó.



Informó que los familiares del menor de edad que sobrevivió querían trasladarse a Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, pero funcionarios de la Aviación no lo permitieron.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 364 veces.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/olnar-ortiz-a-un-ano-de-la-masacre-en-parima-b-sigue-la-impunidad/)