Organizaciones indígenas de Amazonas rechazan declaraciones no autorizadas de abogados

Referencial Credito: RFA

25-02-23.-A través de un comunicado fechado el 7 de febrero de 2023, dirigentes de las organizaciones indígenas Uwottüja del Sipapo (OIPUS) y Mujeres Indígenas de Autana (OMIDA) de Amazonas rechazaron que personas ajenas a sus costumbres y no autorizadas por ellos declaren en su nombre, a propósito de los últimos hechos violentos acaecidos en sus territorios ancestrales.



Por otro lado, en el documento los líderes indígenas aclaran que no es cierto que Virgilio Trujillo, asesinado a mediados del año pasado en Puerto Ayacucho y cuyo crimen sigue impune, era originario de la comunidad de Pendare como afirmó uno de los declarantes cuestionados, sino de Caño Uña.



También ratificaron que “por mandato del Consejo de Ancianos y Ancianas los únicos autorizados para declarar son los representantes de nuestras organizaciones y el equipo de asesores que hemos designado con el consentimiento de los ancianos”.



Pero ¿por qué surge la controversia?

El pasado 9 de febrero, el abogado Olnar Ortiz Bare, coordinador de Pueblos Indígenas de la organización Foro Penal, informó que ese día indígenas de la comunidad de Pendare, en Amazonas, formalizaron la denuncia por la presencia de grupos armados en la zona.



Si bien los líderes de OIPUS y OMIDA confirman que desde hace años vienen alertando de la presencia y operaciones de grupos armados violentos en estos territorios, atentando contra la integridad de los mismos y de la vida de sus habitantes, refieren en el comunicado que nadie está permisado para denunciar en su nombre.



Aunque en el escrito no mencionan directamente a Ortiz, quien también había venido advirtiendo antes que los “grupos irregulares” han estado “hostigando” a los integrantes de las comunidades indígenas de Amazonas, se sobrentiende que los dirigentes de estas organizaciones se refieren a este tipo de declaraciones y personalidades.



En la posición que hicieron pública los líderes indígenas de los pueblos Uwottüja y Yanomami reiteran que desde el 2013 y hasta la fecha han demandado de parte del Estado venezolano la presencia y actuación eficaz de la FANB en contra de estos grupos irregulares.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 586 veces.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/organizaciones-indigenas-de-amazonas-rechazan-declaraciones-de-abogados/)