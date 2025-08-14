Suman 18 detenidos tras incautación de explosivos en Monagas y Anzoátegui

El ministro Diosdado Cabello muestra parte del material explosivo incautado durante la operación antiterrorista realizada el pasado 9 de agosto en Monagas

14 de agosto de 2025.- El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informó que el total de los detenidos son 18 personas vinculadas a los actos terroristas contra el pueblo venezolano, que incluye los seis arrestados por el caso de la incautación de arsenal de explosivos en un galpón en El Tigre, estado Anzoátegui, así como el sujeto pagador del Zulia, los dos ciudadanos arrestados, uno en el Zulia, y el otro en Caracas, que formaban parte de los contactos de estas bandas.



Además, Cabello reveló que el sujeto alias “Titi” se encuentra en territorio colombiano y continúa adelante la investigación. “Nosotros estamos desplegados en todo el Caribe que le corresponde a Venezuela, en nuestro mar. Ayer agarramos unas lanchas que llevaban combustible”, destacó el también ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a su vez, dijo que continuarán las investigaciones de los involucrados en estos actos terroristas en el país.



Al mismo tiempo, el vicepresidente sectorial reiteró que estas acciones terroristas están relacionadas con el prófugo de la justicia, Iván Simonovis, lo conoce a la perfección la señora María Corina Machado. “Están desesperados por llamar la atención a los gringos para decir que sí puede hacer algo en (contra de) Venezuela”.



Respecto a las recientes acusaciones falsas de autoridades de Estados Unidos contra el Gobierno de Venezuela, Cabello enfatizó sobre el informe de la Organización de las Naciones Unidas que señaló que en Venezuela no hay producción de ningún tipo de drogas, tampoco laboratorios y tránsito de estupefacientes.



“De qué cartel hablan, el único cartel de droga que opera a la luz de todo el mundo es la DEA y depende directamente de Estados Unidos”, subrayó el ministro Diosdado Cabello.

