EEUU acusa a Rusia de haber cometido más de 30.600 crímenes de guerra en Ucrania

La vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris Credito: Dpa

18-02-23.-La vicepresidenta Kamala Harris aseguró desde la Conferencia de Seguridad de Múnich que el ejército de Putin ha cometido asesinatos, torturas y violaciones en su invasión, por lo que prometió buscar justicia.



Rusia ha llevado a cabo "crímenes contra la humanidad" en su invasión de Ucrania, aseguró este sábado (18.02.2023) la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris en un discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania.



"Examinamos las pruebas, conocemos las normas legales y no cabe duda de que se trata de crímenes de lesa humanidad", subrayó.



Harris citó casos de ejecuciones sumarias, torturas, deportaciones y violaciones por parte de las fuerzas rusas en Ucrania, así como "el traslado de cientos de miles de civiles ucranianos" a Rusia.



"Les afirmo a todos los que han perpetrado estos crímenes y a sus superiores o cómplices que responderán", agregó.



Esta es la primera vez que Estados Unidos designa formalmente a Rusia como país que ha cometido crímenes de guerra y contra la humanidad en Ucrania desde que comenzó la invasión rusa el 24 de febrero de 2022.



En un comunicado separado, el jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken aseguró que "no se trata de actos al azar o aislados" y habló de un "ataque generalizado y sistemático del Kremlin contra la población civil en Ucrania".



"No puede haber impunidad para estos crímenes", sentenció.



Desde el inicio de la invasión, Estados Unidos ha documentado o catalogado más de 30.600 casos de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas en Ucrania, según el Departamento de Estado estadounidense.



*Con información de afp/ap/dpa