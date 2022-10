Testigos señalan a un PNB como autor de feminicidio ocurrido dentro de un transporte colectivo en Miranda

Surma Eufracia González Villaroel, asesinada Credito: El Pitazo

25-10-22.-Testigos del crimen de Surma Eufracia González Villaroel (61 años) reconocieron a un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) como el presunto autor material de su asesinato. El uniformado ya fue detenido, así como un amigo que lo acompañaba cuando ocurrió el feminicidio.



De acuerdo al portal El Pitazo, este hecho se registró en horas de la mañana del 23 de octubre, dentro de un transporte público de la línea El Esfuerzo, a la altura del sector Santa Eduvigis, vía El Limón, de Santa Lucía del Tuy, estado Miranda.



En ese autobús viajaba González Villaroel, quien recibió un tiro en la cabeza. Su presunto victimario fue el supervisor jefe Maickel Enrique Medina Núñez (39), quien está adscrito a la sede del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre de Santa Teresa del Tuy, municipio Independencia.



El día del incidente, el uniformado estaba con Jolvis Rafael Valderrama González (40). Ambos fueron detenidos por uniformados de la Guardia Nacional (GN), en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) de La Virginia, en Santa Lucía.



En el procedimiento los militares incautaron una pistola marca Beretta, calibre 9 mm, un cargador de arma de fuego, municiones calibre 9 mm y un vehículo marca Ford, modelo Ka, color plata, placa GBG70U.



“Te quieres morir”



El domingo, 23 de octubre, el vehículo Ford Ka incautado por la GN interceptó el autobús donde viajaba Surma Eufracia González Villaroel. La mujer iba sentada en el puesto detrás del chofer conversando con una vecina.



Del auto bajaron dos hombres y abordaron el colectivo. Según lo contado por los testigos a la policía, uno de los individuos le dijo algo al colector, dio un vistazo dentro de la camioneta de pasajeros y se dirigió hasta donde estaba González Villaroel. “Usted está hablando de mí”, le indicó el hombre a la sexagenaria, quien respondió: “no, converso sobre mi familia”. No conforme con la respuesta, exclamó: “Tú te quieres morir hoy”.



La versión de los presentes señala que este ciudadano, a quien luego identificaron como el supervisor jefe Maickel Enrique Medina Núñez, mandó a callar a la sexagenaria y esta le reiteró que no estaba hablando de él.



En ese instante el acompañante de Medina Núñez se le acercó: “Eleguá no mates a esa señora” y lo abrazó, pero Medina se le soltó, le colocó una pistola en la cabeza a González Villaroel y, tras gritarle: “te vas a morir”, le disparó.



Piden justicia



Parientes de González Villaroel retiraron su cuerpo de la sala de cadáveres del Servicio Nacional de Medicinas y Ciencias Forenses (Senamecf), el lunes 24 de octubre.



Asimismo, pidieron justicia y que se castigue con todo el peso de la ley a los homicidas. Aseguraron que el policía señalado del hecho estaba bajo los efectos del alcohol.



Surma Eufracia tenía una vivienda en el sector El Limón de Santa Lucía, por ello constantemente viajaba a los Valles del Tuy. El domingo regresaba a Caricuao, Caracas, donde residía. Era la segunda de siete hermanos y tenía dos hijos. Estaba jubilada del Ministerio de Cultura.

