(VIDEO) Rosario Ríos: Eudis Girot está preso por denunciar la corrupción que luego fue comprobada por el Ministerio Público

10-03-22.-El Comité de Familiares y Amigos de Trabajadores Presos sigue activando para exigir cesen las irregularidades en los procesos que señalan como viciadosEl dirigente sindical de la industria petrolera Eudis Girot está preso por denunciar a “las mafias y la corrupción en PDVSA”, que luego fueron comprobadas por el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia, según afirma Rosario Ríos.Ríos forma parte del Comité de Familiares y Amigos de los Trabajadores Presos, quienes se han agrupado para denunciar las irregularidades que presentan los casos con los que están vinculados.-¿Los trabajadores presos, son presos políticos?-Uno quisiera verlos así, pero cuando llegas a organismos como la Fiscalía y te dicen que “este es un caso político”, entonces definitivamente son presos políticos, porque en los expedientes de los trabajadores a los que representa el comité no hay elementos de prueba. Cuando vas a pedir información te dicen: “no te podemos dar información porque este es un caso político”.-¿Hay una persecución sobre los trabajadores?-Cuando los trabajadores protestan, son suspendidos, sacados fuera de sus áreas de trabajo. Hay trabajadores presos por el simple hecho de hacer una reunión, que es un derecho de todos los venezolanos plantear públicamente ante las gerencias sus descontentos y molestias. Eso pasó con Bartolo Guerra, en Puerto La Cruz.Rosario Ríos habla del caso Eudis Girot “quien es miembro del Comité Ejecutivo de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela y, en pleno uso de sus facultades como dirigente, lo que hizo fue denunciar la situación de la industria y se le acusa de terrorismo y de conspiración y por eso está preso desde hace 15 meses”.-¿A quien acusó Eudis Girot?-Lo que hizo fue denunciar la situación de los trabajadores con salarios de hambre, porque nuestra clausula de salud del contrato colectivo fue eliminada hace tres años. Se denunció la corrupción en Pdvsa, el robo de fondo de pensiones. Hay viejitos de más de 60 años pidiendo que le devuelvan su dinero que ahorraron durante toda la vida que trabajaron. Trabajadores que mueren porque no hay clínicas que los atiendan y a nosotros se nos sigue descontando los aportes a salud y la gerencia no hace un enlace de interinstitucional para los atiendan.Ríos explica que desde 2014 vienen haciendo las denuncias de corrupción y en 2015 entregaron pruebas a presidencia de PDVSA, al Presidente de la República y al Ministerio Público.“Las denuncias fueron comprobadas por el TSJ y la Fiscalía, pero Eudis Girot sigue preso. Eso es absolutamente contradictorio”, dijo Ríos.Con respecto a la llamada “Operación Mano de Hierro”, que busca atacar la corrupción Rios dice: “Llegó tarde. Desde 2014 venimos denunciando la situación en PDVSA”.“Ojalá llegue, pero lo justo es que se corrijan los errores que ha cometido el sistema de justicia que mantiene preso a personas como Eudis Girot. Todos ellos deben ser resarcidos”, dijo Ríos.