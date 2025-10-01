Efemérides 1 de octubre: Día de las personas de edad, la música, el cacao y el café, el vegetarianismo

Es 1 de octubre de 2025. Han transcurrido 274 días del año y faltan 91 días para su terminación. Hoy es miécoles.

Algunas efemérides de un día como hoy, 1 de octubre:

Día Internacional de las Personas de Edad. Resalta el reconocimiento y respeto de los derechos de las personas de avanzada edad: como la jubilación y las pensiones dignas, la protección contra la indigencia, la adecuada cobertura médica, los cuidados especiales para mayores ya sea a domicilio o en residencias para ellos y ellas, la creación y aplicación de políticas y programas sociales que beneficien a los miembros de la tercera edad. En muchos países se aprecia un cambio demográfico con la tendencia al aumento de la proporción y número de la población de personas de la tercera edad, ancianos o adultos mayores en la medida en que aumentan las expectativas de vida. En Venezuela hubo avances signnificativos para este sector poblacional en la primera década de este siglo (XXI), pero de 2015 para acá ha habido un retroceso y deterioro con la precarización de las pensiones y jubilaciones (ligada a la precariedad salarial) y con el deterioro marcado de los servicios de salud; todo ello agravado durante la pandemia de Covid-19. Los jubilados y pensionados se han visto obligados a salir a la calle en movilización para reclamar sus derechos y algunos hasta se han tenido que poner en huelga de hambre (en realidad casi hay una huelga de hambre permanente por la "pelazón" oficializada. Día Nacional del Cacao Venezolano, para darle su justo lugar al cacao venezolano que tiene los más ricos sabores y aromas, siendo reconocido entre los mejores chocolates a nivel mundial. Día Internacional del Café, con el objetivo de rendir homenaje al café, una de las bebidas más consumidas y populares del mundo. También es una oportunidad para promover prácticas cafeteras más sostenibles y para visibilizar la difícil situación de los productores de café en el mundo. La fecha oficial fue establecida en 2015 como el 1 octubre por la Organización internacional de Café y se lanzó por primera vez en Milán. Día Internacional de la Música. Es una fecha dedicada a todos los músicos, amantes de la música y en general todas las personas que disfrutan con la música. De hecho el primer Día Internacional de la Música se celebró el 1 de octubre de 1965, organizado por el Consejo Internacional de la Música, y su presidente Yehudi Menuhin (1916-1999) que fue un violinista y director de orquesta estadounidense, de origen ruso. Día Internacional del Vegetarianismo. Una festividad que busca promover cambios en el estilo de vida de las personas y principalmente en su dieta. La primera es de índole moral no desean que los animales pasen por varios procesos traumáticos durante su crianza solo para asegurar un plato de carne en la mesa de alguna familia. La segunda razón está enfocada a la salud, algunas personas, también deciden hacerse vegetarianas por razones médicas o para evitar algún tipo de afección en el futuro. Día Nacional de China: Fecha que se corresponde con el día en que la República Popular China fue proclamada oficialmente (el 1 de octubre de 1949) por Mao Zedong desde la "Ciudad Prohibida" de Pekín. Ese día marcó el fin de la guerra civil china y el inicio del gobierno autoproclamado comunista en el país, desplazando al régimen autodenominado nacionalista del Kuomintang, que se retiró a Taiwán. Día Mundial de la Urticaria Crónica. Dedicado a visibilizar esta afección dermatológica que afecta la calidad de vida. Día Internacional de la Enfermedad de Gaucher. Enfocado en crear conciencia sobre esta rara enfermedad genética. En el año 331 a.C. en la actual Irán tiene lugar la batalla de Arbela, Gaugamela, cuando Alejandro Magno, cruza los ríos Éufrates y Tigris, y se encuentra con el gran ejército persa de Darío. Pese a su desventaja numérica logra una victoria aplastante. Darío escapa y será asesinado un año más tarde dentro de sus propias filas. En 1684 murió Pierre Corneille, un gran dramaturgo francés, considerado uno de los mejores del siglo XVII, junto con Moliére y Racine. En 1864 murió Juan José Flores, militar venezolano y líder político en Ecuador. Fue el primer Presidente de la República del Ecuador. En 1865 se publicó el primer número de la revista Museo Venezolano, fundada por los hermanos Nicanor y Ramón Bolet Peraza. Fue una de las primeras revistas venezolanas sobre arte y la primera en emplear la cromolitografía. En 1866 murió Juan Vicente González, escritor, historiador, periodista y político venezolano. Se le considera como el primer escritor romántico que tuvo Venezuela en el siglo XIX. En 1903 nace Vladimir Horowitz, pianista estadounidense de origen ruso, uno de los más importantes del siglo XX. En 1912, se publica por primera vez la historia de "Tarzán, el Hombre Mono" (en la revista estadunidense "All Story"), que sería recogida en muchas publicaciones, películas y series de TV (con distintas adaptaciones y variantes). Fue escrita originalmente por Édgar Rice Burroughs. El primer filme sonoro de "Tarzán" es protagonizado por el campeón olímpico de natación, Johnny Weissmüller. En 1914, Amalia Celia Figueredo se convierte en la primera mujer aviadora argentina y sudamericana. La primera mujer piloto con licencia no profesional en Argentina y la primera de ese país que voló sola. En 1931 en España, la Constitución de la Segunda República reconoce el sufragio universal concediendo el derecho al voto a las mujeres en una sesión en la que Clara Campoamor expuso su apoyo al voto femenino. El Gobierno republicano reconoce el derecho de voto a las mujeres en España. En 1935 nació Julio Jaramillo, uno de los más grandes cantantes ecuatorianos y latinoamericano, también conocido como el Ruiseñor de América. Recordado por canciones famosas como "Fatalidad", " Nuestro juramento", "Con el alma en los labios y Licor bendito. Sus composiciones han sido en géneros: Bolero, pasillo, vals, tango. Tipo de voz: Tenor. Fue un vals peruano "Fatalidad" con el que llegó a alcanzar la fama en marzo de 1956. Falleció en 1978 y sigue siendo un referente de la música ecuatoriana y latinoamericana. Grabó 365 LPs y compuso más de 3.000 canciones. Escuchar a Julio Jaramillo. En 1946 el Tribunal Militar Internacional TMI juzga a los más importantes criminales de guerra nazis en el juicio de Nuremberg en Alemania. Hubo condenados a muerte, a cadena perpetua o a varios años de porisión, aunque también hubo absueltos, entre los jerarcas de la Alemania nazi acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Entre los principales acusados y condenados estaban Hermann Göring, comandante de la Fuerza Aérea (Luftwaffe) y Rudolf Hess, secretario particular de Adolf Hitler. En 1949 se creó la República Popular China. En la plaza de Tiananmen de Pekin, Mao Zedong proclama el nacimiento de la República Popular China. Esto sucede luego de que el lider de anticomunista Kuomintang, Chiang Kai-shek, en China, es obligado por las fuerzas comunistas de Mao a abandonar la China continental y se instala en la isla de Taiwán. Mao Tse-Tung (o Zedong) proclama el triunfo comunista y el nacimiento formal de la República Popular China. En 1958 en Estados Unidos se inaugura la agencia gubernamental espacial conocida como NASA. En 1962 se creó la organización Amnistía Internacional, con el objetivo de defender y evitar abusos con los detenidos o apresados por razones políticas e ideológicas. En 1971 Walt Disney World Resort abre en Orlando Florida, famoso por el parque temático Magic Kingdom con el Castillo de Cenicienta en su centro. Antes, había sido la apertura de Disneyland en California, inaugurada en 1955. En 1971, se realiza la primera tomografía axial computarizada (TAC) para el diagnóstico de una paciente. En 1975 el dictador español Francisco Franco habla en público por última vez, mientras se extendía el repudio a la faplicación de la pena de muerte a cinco presos políticos vascos. Franco muere cincuenta días más tarde. En 1979 Panamá recupera la soberanía del Canal de Panamá que estaba bajo el el control de Estados Unidos. La zona del canal es una franja de dieciséis kilómetros de ancho y ochenta de longitud, que permite el cruce entre el Atlántico y el Pacífico. En 1984 nace, en Maracaibo, Mónica Spears, que sería Miss Venezuela 2004 y actríz, y que terminaría asesinada. Tuvo papeles protagónicos en telenovelas. Desgraciadamente fue asesinada junto a su esposo y fue herida la hija de éste por delincuentes, en 2014, cuando se trasladaba por la Autopista Valencia - Puerto Cabello, en Venezuela. El hecho puso de relieve las terribles condiciones de inseguridad frente a la delincuencia en elpaís. En 1988 el exdirigente Mijaíl Gorbachov (fallecido en años posteriores) fue elegido por unanimidad como jefe del Estado soviético (la extinta URSS). Abrió paso a una serie de reformas de democratización y flexibilización en el régimen sociopolítico y socioeconómico de la Unión Soviética, que después de la revolución rusa, aunque tuvo importantes avances y un importante desarrollo, no llegó nunca a completar la transición al socialismo y cayó en un autoritarismo busocrático, con formas de capitalismo de estado y graves deformaciones. Gorbachov canceló la llamada la "Guerra Fría" con el capitalismo occidental y recibiría el Premio Nobel de la Paz, tanto por ello como por allanar el camino a la reunificación de Alemania (absorbida la RDA por la RFA), pero todos esos cambiós no fueron más que el preámbulo de la desintegración de la URSS y la restauración del capitalismo en Rusia y gran parte de las demás naciones federadas en el llamado Bloque Soviético. En 1989, en Dinamarca se produce el primer reconocimiento legal de un país a las uniones entre personas del mismo sexo. Fue una muy importante conquista en la lucha por los derechos LGTBIQ+ a nivel global. En 2012, fallece Eric Hobsbawm, a los 95 años, historiador británico (aunque nació en Alejandría, Egipto), militante comunista, destacado autor de un estudio formado por "La era de la Revolución", "La era del Capital", "La era del Imperio" y "La era de los extremos". Se le conocde también por su Historia del siglo XX que abarca desde 1914 (inicio de la Primera Guerra Mundial) y 1989 (año de la caída del Muro de Berlín). Estos trabajos se caracterizan por su enfoque marxista. Sus estudios examinan la historia contemporánea, especialmente el capitalismo industrial, el socialismo y el nacionalismo. Igualmente escribió sobre la "revolución dual", que comprende la Revolución Francesa y la Revolución Industrial de Inglaterra. Referencias: Eric Hobsbawm: libros y biografía autor (lecturalia.com) Eric Hobsbawm - Wikipedia, la enciclopedia libre En 2016, el Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoce oficialmente al yuan chino como moneda de reserva, al incluirlo en la canasta de Derechos Especiales de Giro (DEGs). En 2017 la Corte Internacional de Justicia de La Haya falla a favor de Chile en la demanda marítima de Bolivia por la recuperación de la salida boliviana al mar. En el año 2017 se celebra en Cataluña un referéndum independentista suspendido por el Tribunal Constitucional (español) que lo calificó de "ilegal". Se conoce esta fecha clave del independentismo como el "1-O". El reclamo independentista de Cataluña sin embargo continúa. En 2018 murió Charles Aznavour, cantante, compositor, actor, director, diplomático y poeta francés, de origen armenio. Estuvo en escena hasta los 94 años, considerado uno de los cantantes franceses más populares. Llegó a vender 200 millones de discos. Escuchar a Charles Aznavour. En 2021, al entrar en vigencia una nueva reconversión monetaria en Venezuela, Maduro advierte que "nadie debe aumentar ningún producto y vamos a desplegarnos", pero los productos volverían a aumentar, aunque no el salario. (Ver: www.aporrea.org/economia/n368196.html y www.aporrea.org/economia/n368218.html). En 2022, como lo reseña una noticia en Aporrea, la OFAC levanta sanciones a los equipos venezolanos Navegantes del Magallanes y Tigres de Aragua, a partir de lo cual ambos equipos de beisbol podrían usar en la temporada 2022-2023 a sus jugadores y personal técnico pertenecientes a las Grandes Ligas. Ver: 01/10/22 - www.aporrea.org/deportes/n377084.html La OFAC es la Oficina de Control de Activos Extranjeros (por sus siglas en inglés), un organismo dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, responsable de las sanciones económicas impuestas a Venezuela. En 2023, la entonces ministra del Poder Popular para la Educación del gobierno de Nicolás Maduro, Yelitze Santaella Hernández, descartó un aumento salarial para el sector educativo del país en una entrevista transmitida a través de la televisora estatal Venezolana de Televisión (VTV). En 2024 todavía los docentes, como los demás trabajadores del país, siguen sin aumento, con salarios que representan ínfimos valores de las canastas alimentaria y básica (contraviniendo el Art 91 de la Constitución) y por debajo de la línea de pobreza. Durante el programa, los docentes le preguntaron a través de la redes sociales sobre un posible aumento salarial, a lo cual respondió que el sector educativo debe tener fe. "Estaremos dando respuesta cuando haya condiciones económicas en este país", agregó la funcionaria. De esta manera descartó un aumento salarial de manera inmediata, y dejó en el limbo este posible aumento de "salario digno" para los docentes. Todavía la clase trabajadora sigue en el limbo, pero padeciendo como en el infierno. Ver: (VIDEO) Ministra Santaella descarta aumento salarial para docentes. "Daremos respuesta cuando haya condiciones económicas" (aporrea.org) En 2024, Claudia Sheinbaum, asume como nueva presidenta de México. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n397116.html En 2024, el Ejército israelí comienza incursión terrestre "limitada y localizada" en el sur de Líbano, para arremeter contra refugiados palestinos y contra la milicia libanesa de Hizbulá. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n397089.html

