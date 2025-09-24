Efemérides del 24 de septiembre: Día de la Investigación Contra el Cáncer - Día del Gorila (en peligro)

Es 24 de septiembre de 2025. Han transcurrido 267 días del año y faltan 98 días para su terminación. Hoy es miércoles.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

Algunas efemérides de un día como hoy, 24 de septiembre:

Día Mundial de Investigación contra el Cáncer, fecha que tiene por objetivo seguir impulsando los proyectos e investigación en ayuda de la lucha contra el cáncer, para una mejor calidad de vida de los pacientes o la cura definitiva. Son muy variados los tipos de tumores y de células o tejidos a los que afectan, así como sus mutaciones genéticas. Esto agrega complejidad al cancer y difículta su erradicación, aunque se ha avanzado muchísmo en las últimas décadas y se esperan nuevos saltos con la ayuda de la Inteligencia Artificial, la robótica, los instrumentos de exploración magnetica, los conocimientos de la biología celular, la identificación de factores cancerígenos y la accesibilidad de la medicación. Día Mundial del Cáncer de Tiroides. El principal motivo de la fecha es el conocimiento y el diagnóstico oportuno, para evitar mayores complicaciones o pérdida de vidas. El cáncer de tiroides es de los más frecuentes, sobre todo en mujeres, y se manifiesta por la aparición de nódulos o pequeños tumores en esa glándula, que pueden alterar su producción hormonal, de lo que se derivan trastornos diversos en el cuerpo o el cáncer puede diseminarse a otras zonas. A menudo las tumoraciones o nódulos pueden ser de carácter benigno, pero siempre el diagnóstico y abordaje temprano puede dar avisos a tiempo para mejor intervenir o tratar. Se debe consultar si se notan abultamientos u otras señales, molestas o no, en la zona tiroidea del cuello. Día Mundial del Gorila, pretende sensibilizar sobre el gran riesgo de desaparición en que se encuentran animales, primates, cercanos a la especie humana. Desde hace años y cada vez quedan menos grupos y ejemplares, sobre todo, a consecuencia de la caza furtiva y por la pérdida constante de su hábitat natural con la intervención humana, a pesar de que se hayan decretado áreas territoriales protegidas. Se viene garantizando su supervivencia en parques nacionales como los de Bwindi (Uganda), Virunga (República de El Congo) y de los Volcanes (Ruanda). Apenas queda un poco más de un millar de gorilas de montaña. Aún existen lugares donde se paga y comercia su carne (lo más parecido al canibalismo) y persisten rituales que los sacrifican, pero la amenaza mayor sigue siendo la deforestación y destrucción de sus zonas de vida y cría por el penetración de las poblaciones humanas y sus actividades económicas agrícolas o mineras, así como los enfrentamientos armados que alcanzan a zonas selváticas. Conocer a los gorilas es parte de la búsqueda del conocimiento de los humanos acerca de nuestros propios orígenes y evolución, por lo que hay organizaciones en el mundo que se dedican a la salvación y preservación de gorilas y de su ambiente natural, para permitirles seguir viviendo y reproducirse libres, sin amenazas letales, en su vida silvestre. Cada especie que desaparece supone un desequilibrio ambiental y aunque no lo creamos, es un paso hacia nuestra propia extinción, porque es un avance de la destrucción de nuestro mundo, de los ecosistemas planetarios. Por eso, los movimientos ecologistas, ambientalistas y animalistas, son tan importantes hoy en día y se dan la mano con los que luchan contra la contaminación y el cambio climático provocado por la interacción entre el atraso y la dinámica depredadora de la civilización capitalista. Día de la Tradición en Sudáfrica, o Día de Shaka. Es una festividad que se celebra en Sudáfrica el 24 de septiembre, el cual es un feriado nacional allí. Este día los sudafricanos celebran la cultura, diversidad de sus creencias y tradiciones. Día de la Tradición era denominado Día de Shaka, en conmemoración del rey Zulú, Shaka. En 1541 en Salzburgo (actual Austria), fallece el médico, astrónomo y alquimista suizo Paracelso, cuyo verdadero nombre era Philippus Aureolus Bombast von Hohenheim. Ejerció la cirugía tratando de dignificarla, al luchar contra la costumbre extendida de que la cirugía era una actividad marginal relegada a los barberos que, por tanto, no debían ejercerla los médicos. En 1717 Londres, Reino Unido, nace Horace Walpole, historiador del arte, arquitecto, escritor y también político. Su novela "El castillo de Otranto" será considerada una de las primeras de terror gótico. Dejará escritas multitud de cartas que nos darán una clara imagen de la aristocracia de su tiempo, sobre todo desde un punto de vista intelectual. En 1782 Gran Bretaña alcanza un acuerdo de paz con los Estados Unidos y reconoce su independencia. Estos acuerdos serán ratificados mediante el tratado de París de 3 de septiembre de 1783, que en su artículo 2 fijará los límites del nuevo Estado en la mitad del río Mississippi desde sus fuentes hasta la latitud 31, y en medio del río Apalachicola hasta la conjunción el río Flint, y del río Mary hasta el Atlántico. También, en su artículo 8 se reconocerá la libre navegación y comercio en el Mississippi para todos los ciudadanos de los Estados Unidos y Gran Bretaña. Con ello se estarán sentando las bases para un futuro enfrentamiento entre los Estados Unidos y España. En 1810 bajo la dirección de Juan Manuel Lemoine y Antonio Vicente Seoane, el pueblo de Santa Cruz (actual Bolivia) comienza a vivir su proceso revolucionario contra el dominio español, al iniciarse la revuelta, creando mediante un cabildo abierto una "junta provisoria". Nace André Frédéric Cournand (1895), médico y fisiólogo francés, premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1956, por sus trabajos para el cateterismo cardíaco, junto con Werner Forssmann y Dickinson W. Richards. En 1914 nació Juan Beroes, poeta y diplomático venezolano. En 1957 se le otorgó el Premio Nacional de Literatura de Venezuela por su obra Materia de Eternidad. En 1928, nace René Lavand, en Argentina, quien sería un ilusionista de fama mundial especializado en cartomagia, pesar de haber perdido una mano a la edad de nueve años en un accidente automovilístico. Se destacó por realizar trucos de cartas con una sola mano. Hizo su carrera como prestidigitador después de haber cumplido los 32 años, cuando apareció en un teatro de Buenos Aires1. Su frase célebre para sus trucos era "No se puede hacer más lento", haciendo referencia al ritmo medido y lento de sus actuaciones; pero sus efectos eran impactantes. Murió en 2015. En 1939, el Gobierno español franquista, tras ganar la guerra civil española, deroga la Ley de Divorcio y dispone que los bienes incautados a los sindicatos del Frente Popular (Republicano) pasen al sindicato nacional (fascista). En 1941 se crea en Londres el Consejo Nacional Francés de resistencia: La Résistance; conjunto de movimientos y organismos de resistencia franceses a la ocupación nazi del país y al gobierno colaboracionista de Vichy durante la Segunda Guerra Mundial. En 1941 nace en los EEUU la cantautora y tecladista esposa de Paul McCartney, Linda McCartney (de soltera Linda Louise Eastman), intérprete musical, compositora, activista en favor de los derechos de los animales y fotógrafa. En 1944, el Ejército soviético invade Checoslovaquia y Hungría, vinculadas al Eje, con la Alemania nazi y la Italia fascista en la Segunda Guerra Mundial, y pasan a integrar la esfera de países que estuvieron dentro del dominio estalinista. En 1960 en EE.UU se bota el "Enterprise", primer portaviones impulsado por energía nuclear del mundo. Tiene una eslora de 342 m y una manga de 78 m. Desplaza 92.325 toneladas a plena carga. Descubrimientos de asteroides en este día en 1960 y 1976. En 1960 en los Estados Unidos, los astrónomos neerlandeses Cornelis Johannes van Houten (1920-2002) y su esposa Ingrid van Houten-Groeneveld (1921-2015) descubren el asteroide Anubis y en 1976 el astrónomo soviético Nikolai Stepanovich Chernykh descubre el asteroide número 3158, Anga. En 1996, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China, así como otros 66 países, firman el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (TPCE). Sin embargo, los arsenales de armamento nuclear continúan con sus objetivos a tiro y como un serio riesgo para toda la humanidad. Incluso, los países en conflicto intercambian amenazas de uso de misiles nucleares o de borrar unos a los otros del mapa; es decir, la aniquilación colectiva. Además ocurre que firmar es previo a ratificar y hay quienes no han ratificado los acuerdos y ayudan solapadamente a sus aliados o "cabezas de playa" en el mundo a tener armas nucleares. En 2003, un grupo de 27 pilotos de la Fuerza Aérea de Israel firmaron un manifiesto en el que se negaban a participar en ataques contra zonas pobladas palestinas. En su carta, expresaron su oposición a cumplir órdenes que consideraban ilegales e inmorales. Se trata de una rebelión militar que ha sido mantenida en el olvido por los gobiernos de Israel. Desobedecieron las órdenes del gobierno de Ariel Sharon que ordenó ataque sobre la población de Gaza y declararon que no serían ni cómplices ni autores ni terroristas por participar en esos hechos. Los objetores fueron expulsados de las fuerzas militares del país, pero no se mancharon las manos de sangre inocente. En 2004 muere a los 69 años Françoise Sagan, escritora dramaturga, novelista, guionista, biógrafa y directora de cine francesa. Entre sus obras: Chateau en Suede, Las cuatro esquinas del corazón, Buenos días tristeza, Ojos de seda... En 2005, el FMI y el BM acuerdan condonar la deuda de los países más pobres por hasta 55.000 millones de dólares, agobiados por la deuda externa, y varios de ellos envueltos en crisis sociales y políticas, además de la económica. A muchos ya les habían sacado buena parte del monto de la deuda mediante previos pagos de capital e intereses. Se beneficiaron de la medida unos 18 países, la mayoría africanos, y de América fueron Bolivia, Guyana, Honduras y Nicaragua. En muchos casos las deudas externas han tenido y tienen componentes corruptos cuyos costos son trasladados a los pueblos. En 2010 muere Guennadi Yanáyev (n. 1937), político soviético, que en 1991, ejecutó un intento de golpe de estado contra Mijaíl Gorbachov. Había sido vicepresidente de la URSS durante el mandato de Gorbachov y fue presidente de facto entre el 19 y el 21 de agosto de 1991, tras el intento de un golpe de Estado. En 2015 mueren al menos 800 personas y otras 900 resultan heridas en una estampida desatada en la localidad de Mina, durante la peregrinación hacia La Meca (Arabia Saudita), ciudad santa del Islam que cada año visitan más de millones de musulmanes. En 2015 el papa Francisco es el primer Sumo Pontífice en hablar en el Congreso de Estados Unidos, en Wahington. En su discurso, el papa Francisco abordó temas como la inmigración, la pobreza, el tráfico de armas y el cambio climático, entre otras cuestiones importantes. En 2019, el Tribunal 36 de Control condena a 6 años y 8 meses a dos funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) venezolana, por la muerte del Capitán Acosta Arevalo, torturado mientras estaba detenido y en custodia del Estado. El Capitán había sido acusado por planificar un atentado contra el presidente de la República y altos cargos de gobierno. En 2021, se da la movilización mundial por el Clima, en la que jóvenes y trabajadores, organizaciones ambientalistas y ecologistas, movimientos sociales y populares, corrientes y partidos anticapitalistas y revolucionarios protestaron una vez más contra la depredación de nuestro planeta. Esta movilización ha sido denominada como Huelga Global por el Clima. También en Venezuela y otros países de América Latina hubo algunas expresiones de reclamo por los factores que vienen causando el cambio climático planetario y frente al que los gobiernos y las grandes empresas no vienen haciendo lo suficiente, mientras ya son palpables los alarmante trastornos que está causando a gran escala. El llamado a movilización mundial se repitió en los siguientes años. En 2021, China declara ilegales todas las transacciones en criptomonedas. Bitcoin y ethereum se hunden. Ver: www.aporrea.org/economia/n368034.html

