Efemérides del 16 de septiembre: Matan a Víctor Jara (1973) CANCIONES - "Noche de los Lápices" (1976)

Credito: Composición Aporrea / Web

Es 16 de septiembre de 2025. Han transcurrido 259 días del año y faltan 106 días para su terminación. Hoy es martes.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

Algunas efemérides de un día como hoy, 16 de septiembre:

Día Mundial del Teletrabajo: De reciente celebración, gracias al desarrollo de la computación y al Internet, pero cobró especial significación, sobre todo, ante la necesidad de esta figura laboral impuesta por las exigencias de distanciamiento social y aislamiento por causa de la pandemia de Covid-19 en los primeros dos años de la presente década. Ahora esta significación se redobla con la irrupcioón de la Inteligencia Artificial. Varios organismos nacionales e internacionales relacionados con el tema del teletrabajo y ministerios del Trabajo de varios países, muchos de ellos latinoamericanos, participaron de la iniciativa de establecer la celebración de este día, para la promoción de esta modalidad laboral de trabajo a distancia. Muchos trabajadores prefieren sacar ventaja del teletrabajo, pero que los empleadores no les invadan los horarios personales y privados. Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Veinticuatro naciones forman en Canadá el Protocolo de Montreal para evitar el deterioro de la capa de ozono (1987). La capa de ozono es una franja frágil de gas que protege la Tierra de los efectos nocivos de los rayos solares (especialmente los ultravioleta), contribuyendo así a preservar la vida en el planeta. Estaba muy deteriorada, con perforaciones equivalentes al tamaño del continente africano, por lo que era necesario adoptar medidas urgentes, algunas de las cuales parecen haber tenido cierto éxito en favor de la reducción del orificio y de la restitución del ozono en la capa. En 1987 ante la gravedad de la destrucción de la capa de ozono por una serie de compuestos químicos que la vienen afectando, en Montreal se firma el Protocolo para prohibir el consumo de numerosas sustancias reactivas para la zoonosfera, que la alteran y producen su agotamiento. Entraría en vigor dicho Protocolo el 1 de enero de 1989, con demostrada efectividad al ir revirtiendo el extenso daño y comenzar a regenerarse. Es un asunto importante en su incidencia sobre el cambio climático. Atender esto es parte de la conciencia ecológica, pues el activismo ambientalista y la concertación internacional, fuerzan a los sectores industriales a controlar o recortar la presencia de componentes de los productos o las emisiones que puedan ser destructivas de esta capa gaseosa vital para la flora, fauna y estabilidad climática, y por consiguiente, para la humanidad. Además nos educamos respecto a nuestro propio papel como indivíduos, por ejemplo, evitando el uso de aerosoles o sprays que contengan gases fluorurocabonados y cuidando el adecuado mantenimiento de los artefactos que puedan contener refrigerantes (aire acondicionado, neveras) e incluso evitando la quema de basura.Un esfuerzo internacional conjunto ha permitido la eliminación y merma en el uso de estas sustancias que agotan la capa de ozono y en la actualidad ha descendido considerablemente la radiación ultravioleta del sol que llega a la Tierra, con lo que se protege un poco más la salud humana y los ecosistemas. Pero no hay que desmayar ni desistir, porque la campaña contra el debilitamiento de la capa de ozono continúa y es algo que no se puede descuidar porque de ello sigue dependiendo el destino del planeta entero. Un llamado especial de alerta hay que hacerlo frente a los bombardeos constantes en Gaza y en Ucrania, que afectan con la emisión de gases y otros compuestos dañinos para la capa de ozono, lo que se suma a los desprendimientos de CO2, metano y otros residuos de la combustión por los vehículos militares y por los incendios, la quema de materiales (sobre todo los plásticos) que libera en las humaredas sustancias tóxicas y perjudiciales para la capa de ozono, entre otras formas de impacto ambiental extremo. Día Internacional de la Cardiología Intervencionista, fecha proclamada por la ONU con el objetivo de mejorar la salud de las personas con cardiopatías y aumentar su esperanza de vida. En 1795 en Sudáfrica, el Reino Unido captura la Ciudad del Cabo (Cabo de Buena Esperanza) antes colonia holandesa. Nace Albrecht Kossel (1853), médico alemán, premio nobel de medicina en 1910 por sus contribuciones en el desciframiento de la química de ácidos nucleicos y proteínas, descubriendo los ácidos nucleicos, bases en la molécula de ADN, que constituye la sustancia genética de la célula. Nace Albert von Szent-Györgyi Nagyrápolt (1893), fisiólogo húngaro, premio nobel de medicina en 1937 por sus descubrimientos en relación con los procesos de combustión biológica, en especial los referidos a la vitamina C y la catálisis del ácido fumárico. En Venezuela, se funda Santa Elena de Uairén (1923). Es el centro poblado más importarte de la Gran Sabana, situada al sureste del Estado Bolívar, en frontera con Brasil. Nace B. B. King (1925) Músico, cantante y compositor estadounidense. Es conocido como el Rey del Blues, considerado como uno de los músicos de blues más influyentes. Muere Ronald Ross (1932), médico y entomólogo británico, premio nobel de medicina en 1902 por su descubrimiento del ciclo vital del parásito de la malaria en el mosquito Anopheles. El científico francés Jean Baptiste Charcot y 38 compañeros de su equipo mueren al naufragar el buque oceanográfico "Pourquoi-Pas" en Islandia (1936). Se funda en Venezuela el periódico Últimas Noticias (1941). Fue fundado entre otros por los periodistas Víctor Simone D'Lima, Kotepa Delgado. Parte del personal y de los directivos eran del Partido Comunista. Fue propiedad privada de la conocida Cadena Capriles, pero ha cambiado de dueños con el transcurso del tiempo. Ha sido uno de los diarios de mayor circulación en Venezuela. Tiene su sede en Caracas. Nace Camilo Sesto (1946). Fue un cantante, compositor, productor musical, actor, pintor, autor e interprete español de balada romántica, "pop y rock". El cantautor alicantino (por la región de su procedencia) fue una de las voces insignia de España. Galardonado con varios premios, en el 2011 recibió la medalla "Máximo Orgullo Hispano", entregada en la ciudad de las Vegas, Es1853: Albrecht Kossel, médico alemán, premio nobel de medicina en 1910 (f. 1927).tados Unidos. Distinciones: El Pabellón de la Fama de los Compositores Latinos 2017. En 1975 protagonizó el papel de Jesús en la ópera rock Jesucristo Superstar, que él mismo financió en su adaptación al español. Escuchar éxitos de Camilo Sesto Inicia operaciones General Motors de Venezuela (1948). Fue la primera ensambladora de vehículos en Venezuela, su primer vehículo fue una Pick Up Chevrolet. Se fue del país tras la ocupación por las autoridades de una de sus plantas en 2017, aparentemente por un conflicto judicial con concesionarios, en un marco en el cual requería del país ingentes cantidades de divisas extranjeras cuya consecución estaba limitada. Derrocamiento del presidente constitucional Juan Domingo Perón (1955). Fue una sublevación cívico-militar que encabezó una dictadura civico-militar encabezada por el general Eduardo Leonardi que se autodenominó Revolución Libertadora y que también recibió el nombre de Revolución Fusiladora, por parte de la oposicion. En el transcurso del mismo murieron al menos 150 personas. Nace David Copperfield (1956), un Ilusionista estadounidense considerado uno de los mejores en su género, capaz de montar sorprendentes y desconcertantes espectáculos de "magia". Primera emisión de Radio Rochela (1959). Fue una serie de televisión venezolana, enfocada en el humor. El programa tenía como formato el parodiar la situación político social, a políticos y otros temas. Hoy en Venezuela no existe la Radio Rochela, y el humor a veces es considerado peligroso peligroso, siendo objeto de censura o de cierre de medios e incluso de medidas judiciales (detención y privación de libertad). Ver un programa de de Radio Rochela Xerox muestra en Nueva York la primera fotocopiadora de la historia: la Xerox 914, un invento que pone los cimientos de la "era de la información" (1959). Muere Antonio Arraiz (1962). Fue un poeta, novelista, poeta, cuentista y ensayista venezolano. Participó en las protestas estudiantiles de 1928 contra la dictadura de Juan Vicente Gómez. Fue encarcelado en La Rotunda y desde prisión escribió el libro "Los Lunares de la Virreina". Se exilió en Ecuador y Colombia; regresó a Venezuela en abril de 1936. Entre sus libros pueden mencionarse: Tío Tigre y Tío Conejo, conocidos por tantos niños y niñas escolares en Venezuela y contentivos de muchas moralejas. Matan a Víctor Jara (1973), músico, cantautor, profesor, escritor, actor y director de teatro chileno. Es un referente de la canción protesta o social. Fue uno de los más emblemáticos del movimiento músico-social llamado "Nueva Canción Chilena", y uno de los pilares en la música latinoamericana. Tras el Golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende, fue detenido, torturado y asesinado por la dictadura de Pinochet a causa de sus ideas revolucionarias y el profundo impacto de su canto. Ver: https://www.aporrea.org/ideologia/n376694.html Escuchar a Víctor Jara. Más canciones de Víctor Jara. Te recuerdo Amanda En 1975 Papúa Nueva Guinea se independiza de Australia. Tras haber sido también colonia británica y alemana, y después de cuatro años de ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Es el país más grande y más poblado del Océano Pacífico, en frontera con Indonesia, al norte mar por medio del continete de Oceanía donde se ubica Australia. Su población es de unos 7 millones y un poco más, con orígenes diversos. Se hablan allí más de 850 lenguas indígenas y existen numerosos clanes localizados en áreas rurales y remotas. Su pobladores se dedican principalmente a la agricultura de subsistencia y también se producen café y cocos. El país tiene importantes reservas minerales de oro, cobre, níquel, petróleo y gas. En La Plata (Argentina) sucede la Noche de los Lápices; varios estudiantes de secundaria que luchaban por la implementación del boleto estudiantil gratuito son secuestrados, torturados y asesinados por agentes de la dictadura militar (1976). Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n376681.html y https://www.aporrea.org/internacionales/n386245.html Muere Jean Piaget (1980). Fue un biólogo, sociólogo, epistemólogo, psicólogo, pedagogo suizo de gran repercusión. Uno de los padres de la Psicología Infantil y de la Psicología Evolutiva. Dio sustanciales aportes al estudio de la infancia y al formular su teoría constructivista del desarrollo evolutivo de la inteligencia. Con su método de exploración crítica Jean Piaget se sumerge en los procesos mentales del niño y los acompaña longitudinalmente a través de las sucesivas edades, pudiendo así descubrir la psicogenética de tales procesos. A través de sus investigaciones pretende saber cómo piensa y cómo se diferencia el pensamiento del niño del que caracteriza al adulto, pasando desde el período inicial sensoriomotriz, al preoperatorio y operacional concreto hasta conquistar el pensamiento lógico-formal. Identíficó períodos y etapas del desarrollo cognitivo, describiendo la génesis de las nociones o conceptos básicos que utilizamos para las operaciones intelectuales, como la noción de número, la clasificación, la seriación, las nociones relacionadas con las propiedades físicas de los objetos, las formulaciones lógicas o el proceso de la lecto-escritura. Sus aporte indujeron toda una reorientación pedagógica. En 2013, muere en Caracas el poeta, economista y académico venezolano Luis Pastori, Premio Nacional de Literatura. (n. 1921). Fue vicepresidente del Banco Central de Venezuela, Ministro de Estado para la Cultura, Presidente del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG) y presidente de la Asociación de Escritores de Venezuela. Es coautor (letra) del Himno de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Su obra ha sido traducida a más de 12 idiomas. Recibió el Premio Municipal de Poesía en 1950, el Premio Nacional de Literatura de Venezuela en 1962, y el Premio Hispanoamericano de Poesía León de Greiff en 1984. Fue miembro de Número y exdirector de la Academia Venezolana de la Lengua. Fundador de la revista Letras Nuevas. Entre sus obras: Toros santos y flores, (1950) Aire de soledad (1959) Trompos y testimonios (1964) Trofeos de caza (1969) Sinrazones (1983) Sermones Laicos (1990) En 2020 causa desconcierto a conservacionistas y ornitológos de EEUU la muerte de centenares de pájaros en áreas de Nuevo México, Arizona y Texas. Se trataba de aves migratorias y los científicos no encontraban respuesta a este fenómeno. Manejaron, entre las hipótesis, posibles causas climáticas y una condición de sequía, vinculada con fuertes incendios del Oeste norteamericano. Pensaron que podría haberse producido un daño en los pulmones de estas aves y se vieron impulsadas a migrar fuera de su temporada, de acuerdo con algunos especialistas. Otras situaciones similares han vuelto a producirse en los años siguientes, cuando también los grandes incendios forestales conectados con los cambios climáticos se han repetido con voraz intensidad afectando a flora y fauna. En 2022, Mahsa Amini, una mujer kurda iraní de 22 años, muere en un hospital pocos días después de haber sido detenida por la "policía de la moral" acusada de incumplir las reglas de vestimenta para las mujeres en el país islámico. Su fallecimiento provoca una oleada de intensas protestas en Irán, tanto de mujeres como de otros sectores de la población, alcanzando la más alta intensidad conocida desde 1979. También generó fuertes expresiones de solidaridad internacional por parte de movimientos feministas y sociales. Hoy las mujeres iranies sigue luchando con las restricciones que atentan contra sus derechos humanos. En 2023, en los EEUU, California demanda a gigantes petroleros como Exxon Mobil y Chevron por restar importancia a riesgos de combustibles fósiles y su impacto climático. Ver la noticia reproducida en Aporrea el 16 de septiembre de 2023: www.aporrea.org/internacionales/n386277.html Hasta ahora, no se ha emitido un resultado judicial definitivo en la demanda de California contra las compañíasque fue presentada en el tribunal superior de San Francisco, alegando que estas empresas han engañado al público durante décadas sobre los riesgos de los combustibles fósiles y su objeto es que contribuyan a un fondo para la recuperación de áreas afectadas por desastres naturales relacionados con el cambio climático. En 2024, Suramérica se encuentra sumida en una catástrofe ambiental debido a una ola de incendios forestales sin precedentes que pone a Brasil, Bolivia, Perú y Colombia en estado de emergencia. Según datos del Instituto Brasileño de Investigación Espacial (Inpe), entre enero y el 12 de septiembre se registraron más de 350.000 incendios en la región. Brasil, Bolivia, Perú y Colombia figuraban entre los países más afectados, donde las sequías, el calor extremo y la acción de criminales agravaron la situación. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n396680.html En 2024, ocurre un nuevo intento de asesinato en Florida (VIDEO) del que Donald Trump sale "sano y salvo". El entonces expresidente (2017-2021) y ahora presidente, ya había sido víctima de un intento de asesinato el 13 de julio, mientras hablaba en un mitin al aire libre en Butler, Pensilvania. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n396655.html

