Inicia Festival Internacional de poesía de China: Indira Carpio presente por Venezuela

15 de septiembre de 2025.- La poeta y periodista venezolana, Indira Carpio Olivo (@_indiracarpio), participa como única representante del país en el Festival Internacional de Poesía Juvenil 2025, que se inaugura este lunes en la República Popular China.

Este año, el prestigioso festival, que se extenderṕa hasta el 21 de septiembre, fue bautizado como "Ecos de Civilizaciones", y está dirigido a jóvenes poetas con logros destacados de países latinoamericanos.

Por esta razón, participan 40 poetas de países como: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Indira Carpio Olivo es periodista, poeta y dramaturga. Egresada de la Universidad Central de Venezuela (2007), donde también ha sido profesora de las Cátedras de Taller de Redacción I y II. Es guionista, productora y presentadora de programas de radio y televisión.

Por su trabajo en medios digitales le fue conferida la Mención especial en el Premio

Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2016.

Es autora de: Mujerícolas (Editorial El perro y la rana, 2017). Por su libro Frutos

extraños fue galardonada y publicada en 2018, con el Premio Nacional de Literatura

Stefania Mosca, mención Poesía. Cartas de agua (Índigo editoras, 2020) es su

tercer libro. Ha publicado también Diario venusiano (Libero Editorial 2020),

Malayerba (Fundarte, 2020) y Papisa (Petalurgia, 2021).

Escribió la obra de teatro Frutos extraños, junto a Oriana Orozco (2019). Además de aer autora otras obras teatrales como: Malamadre (2021) y El origen de las especies (2024) y Manuela (2025).

Este año, dicen los organizadores, el Festival Ecos de Civilizaciones "zarpa con la poesía como buque insignia, invitando a poetas chinos y latinoamericanos a encontrarse en ritmo, resonar entre versos y componer nuevos ecos en el abrazo de la juventud y la civilización".