Falleció el actor hispano-venezolano Julio Alcázar

Julio Alcázar Credito: Web

E03-08-25.-l reconocido primer actor Julio Alcázar, una de las figuras más respetadas y queridas del panorama artístico venezolano, falleció este sábado, a los 82 años, según informó el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, a través de su cuenta oficial en Instagram. Su partida enluta al mundo de la actuación, dejando un legado de más de cinco décadas dedicadas al teatro, el cine y, especialmente, la televisión.



Alcázar, nacido en La Coruña, España, y naturalizado venezolano, fue un rostro emblemático de las telenovela en el país. Su versatilidad lo llevó a participar en icónicas producciones televisivas como: Estefanía, Ka Ina y Gata Salvaje, que alcanzaron popularidad no solo en Venezuela sino en diversos países de Latinoamérica, Europa y Rusia. El propio actor solía expresar su comodidad en el medio: "Yo en televisión me siento mejor que pez en el agua".



Alcázar fue un pilar fundamental del teatro en Venezuela, siendo uno de los "impulsores de teatro en la ciudad de Caracas". Su debut teatral se dio a los diecisiete años, en 1960, en la Hermandad Gallega, participando en la obra La casa de la troya. Posteriormente, fundó el Grupo de Teatro Rosalía de Castro y participó en numerosas obras como La corbata, Muy alto, muy rubio y muy muerto, y La novicia rebelde, destacándose por su talento sobre las tablas.



Su carrera también abarcó el cine, participando en producciones como Cangrejo (1982) de Román Chalbaud, Muerte en alto contraste (2010), y El hijo del Presidente (2018). En sus últimos años, desde 2009, se dedicó a la docencia, formando a nuevas generaciones de talentos actorales en teatro, televisión y cine. A lo largo de su trayectoria, recibió numerosos galardones, incluyendo premios de la ACRIM y la ACCA como actor hispanohablante destacado.



Hasta ahora no se han dado a conocer los detalles sobre las causas de su fallecimiento ni sobre los actos fúnebres.