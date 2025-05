Efemérides 8 de Mayo: Conmemoración del fin de la II Guerra Mundial – Masacre de Yumare, 39 años

Día de la Victoria en Europa (los Aliados) el 8 de mayo de 1945 y Días del Recuerdo y la Reconciliación en Conmemoración de la Segunda Guerra Mundial (8 y 9 de mayo) es la fecha en la que los Aliados de la Segunda Guerra Mundial aceptaron la rendición incondicional de la Alemania nazi. Se celebran estas jornadas los días 8 y 9 de mayo, conmemorando el fin de la guerra y en Honor de Quienes Perdieron la Vida en la Segunda Guerra Mundial, que fueron millones de personas. Es un día de júbilo por la victoria sobre el nazi-fascismo. Se asocia también a la creación de la Organización de Naciones Unidas. Este día, como en otros años, nos encuentra sin habernos podido librar de las guerras; unas veces en el Oriente Medio, otras en África, en Ucrania, en naciones invadidas en otras regiones del mundo o sacudidas por guerras civiles... Ahora también con la amenza de guerra entre la India en Pakistán. En los tiempos que corren resalta el genocidio israelita contra el pueblo palestino de Gaza y la guerra de Rusia contra Ucrania, donde, una vez más los gobiernos y factores de poder dirimen sus disputas con la sangre de la población y con los soldados que otros controlan desde sus despachos. Y en el caso de Gaza los EEUU y los Europeos dejan correr los crímenes de Israel mientras le venden o compran armas y les sirve como pieza geopolítica en el Oriente Próximo. Pero, una vez más, que sirva la fecha para promover la paz, la cooperación internacional y regional en lugar de la guerra, los valores democráticos, los derechos humanos y la libertad como derecho fundamental de los pueblos y de sus naciones, la mediación para solucionar los conflictos y la necesaria realización de protestas ciudadanas en pro de la detención de las guerras. Reflexinar en torno a los acontecimientos relacionados en estas fecha es muy importante hoy, cuando amenazas que habían quedado atrás están reapareciendo con el rostro del fascismo y los genocidios en distintas latitudes del mundo, incluyendo a los cambios políticos que están ocurriendo con Trump, el genocidio en Gaza, las anexiones de territorios en confrontaciones bélicas, ruptura del llamado "Orden Internacional" y ascenso de la ultraderecha a los gobiernos dentro de la misma Europa. Día Mundial contra el Cáncer de Ovario. Su finalidad es generar conciencia acerca de esta patología, que es uno de los tipos de cáncer más frecuentes, que afecta a las mujeres en el mundo. Se pretende la sensibilización y la práctica de la prevención, para detectar a tiempo la enfermedad y actuar de manera oportuna. El cáncer de ovario se manifiesta como un tumor maligno localizado en dicho órgano reproductor femeninos. Si no se detecta en sus primeras etapas puede que se extienda a la pelvis y el vientre, agravando la situación y pudiendo llegar a ser mortal. Por eso es importante que las mujeres se hagan exámenes exploratorios periódicos al acudir a sus controles médicos. Día Internacional de la Talasemia, una rara alteración genética que afecta la producción normal de hemoglobina en la sangre. Día del Entrenador Deportivo. Empezó a celebrarse en Venezuela en 1975, en reconocimiento a un profesional que se ocupa del entrenamiento de las y los atletas. La fecha se relaciona con que un grupo de profesores apoyó la huelga de hambre del miembro del movimientos de entrenadores deportivos de Venezuela, Carlos Sánchez, para conseguir que se atendiesen ignoradas reivindicaciones laborales. Detrás de las grandes estrellas y equipos del deporte, así como de los deportistas de las comunidades, están las figuras de las y los entrenadores deportivos, que no siempre llegan a ser reconocidos como se merecen. Día Internacional del Becario. Su objetivo es abogar por aquellos estudiantes que trabajan temporalmente en empresas para completar y recibir apoyo en su formación laboral o profesional. Existen empresas denunciadas por abuso en la utilización de estos becarios como aprendices que comienzan a incorporarse al mundo del trabajo, por lo que se les ofrecen orientaciones y recomendaciones de ayuda a los estudiantes para evitar que sean objeto de maltrato o abuso laboral. Suele ser una fecha en la que en algunas partes los gremios y sindicatos, u organizaciones estudiantiles, se movilizan para pedir un mejor trato y condiciones para los becarios de sus países. Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Se conmemora el nacimiento de Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja. El objetivo de la fecha es reconocer la labor de voluntarias y voluntarios, empleadas y empleados de ese organismo internacional y red humanitaria que se dedica a socorrer y a salvar vidas, así como a ayudar a los más desfavorecidos. Se trata de la red humanitaria más grande del mundo. Son principales receptores de su ayuda quienes viven en países con pocos recursos sanitarios y económicos, las víctimas de catástrofes climáticas y de guerras, las poblaciones de refugiados y desplazados por conflictos, desastres u otras circunstancias. También brindan ayuda a habitantes de barrios muy pobres en distintas ciudades del planeta. El fundador de la Cruz Roja fue Henry Dunant, un banquero suizo, nacido en 1828 y fallecido en 1828, quien se destacó como filántropo y humanista. En 1901, Dunant recibió el primer Premio Nobel de la Paz por esa labor. La Media Luna Roja es la versión del organismo en los países musulmanes. En 1541, en lo que hoy es Estados Unidos, los conquistadores españoles liderados por Hernando de Soto, son los primeros europeos que avistan el río Misisipi, al que bautizan Río del Espíritu Santo. Claro que, los primeros de los primeros, fueron los pueblos indígenas americanos de aquellos parajes, sorprendidos por conquistadores y colonos extraños. En 1799, murió José María España (1799), militar y político venezolano que junto a Manuel Gual, protagonizó el primer movimiento independentista que buscaba liberar a Venezuela del colonialismo del Imperio español. Fue un gran luchador por los derechos humanos, buscó la abolición de la esclavitud y habló de la igualdad de indios, blancos, pardos y morenos. En 1817, Morillo sitia la población insular de Juan Griego (Isla de Margarita). Fue en el marco de la lucha entre independentistas y colonialistas españoles en Venezuela. El general español Pablo Morillo, junto con 2.000 soldados realistas, procede a sitiar Juan Griego, en la Isla de Margarita (actual estado Nueva Esparta de Venezuela). En 1819, murió Manuel Palacio Fajardo (1784), constituyentista y firmante de la independencia venezolana. Fue un abogado, médico, químico y político venezolano. Al estallar el movimiento independentista en 1810, fue eligido representante al primer Congreso Constituyente de Venezuela, y como tal firmó el 5 de julio de 1811 la independencia del país. En 1812, tras la caída de la Primera República, buscó refugio en la Nueva Granada (lo que hoy es Colombia). El gobierno patriota lo comisionó a los Estados Unidos junto a Pedro Gual para buscar apoyo a la causa independentista hispanoamericana. En 1830, Simón Bolívar abandona Bogotá y se despide para siempre de su compañera sentimental y de lucha Manuelita Sáenz, muy próximo ya a los capítulos finales de su vida. En 1887 nació Tito Salas (f. 1974), pintor y muralista venezolano, reconocido por su obra de historiador de la epopeya bolivariana, que ilustró a escala mural para varios monumentos de Caracas: la Casa Natal del Libertador y el Panteón Nacional. En 1924, nació Sofía Ímber, periodista venezolana de origen moldavo, fundadora del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. En 1931 en la España republicana, las Cortes Constituyentes reconocen por primera vez a las mujeres como elegibles. En el año 1943 en Nueva York (Estados Unidos) se crea la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación). En 1948, se fundó la Organización de los Estados Americanos OEA. En1963, en el Reino Unido, se produce el llamado "robo del siglo" (el XX), cuando un grupo de ladrones asalta un tren postal y carga con un botín de más de 2,5 millones de libras esterlinas. Ahora el "robo del siglo" -de éste siglo XXI, pero marcando record respecto a siglos anteriores- se produce en Venezuela, con los milmillonarios robos en dólares debidos a la corrupción. En 1967, la sonda espacial lunar Orbiter 4 alcanza la órbita de la Luna. En 1967 el Gobierno de Estados Unidos quita el título de campeón mundial a Muhammad Ali por negarse a participar en la invasión contra Vietnam, en la que morirán unos dos millones de civiles vietnamitas y tendrá un profundo rechazo de gran parte del pueblo norteamericano. En 1974, en los Estados Unidos, el presidente Richard Nixon anuncia por televisión su renuncia debido al escándalo Watergate (acoso y espionaje a opositores usando a organismos policiales y de inteligencia). En 1980, la OMS acepta el informe final de la erradicación de la viruela. En 1986, ocurrió en Venezuela, la Masacre de Yumare, cuando fuerzas policiales, en complicidad con militares, secuestraron, desaparecieron, torturaron y asesinaron a nueve venezolanos por razones políticas, en el Estado Yaracuy, bajo el gobierno de Jaime Lusinchi Las victimas fueron: Dilia Rojas, Luis Rafael Guzmán Green, José Rosendo Silva Medina, Ronald José Morao Salgado, Simón José Romero Madrid, Pedro Pablo Jiménez García, Rafael Ramón Quevedo Infante, Nelson Martín Castellano Díaz, Alfredo Caicedo Castillo. En 2025 se cumplen los 39 años. Este evento que se produjo durante la IV República fue una operación militar en contra de civiles en el estado Yaracuy (Venezuela). Aunque el caso fue investigado y llevado a los tribunales (durante el gobierno de Hugo Chávez), tristes capitulos como éste de las masacres no se han cerrado, lamentablemente, en la historia de Venezuela. En 2007, Unionistas y nacionalistas juran cargos en el nuevo Gobierno autónomo de Irlanda del Norte, culminando un proceso iniciado en 1988 con la firma de un acuerdo de paz. En 2013, el Tribunal de Apelación de Milán confirma la sentencia a cuatro años de cárcel para el expresidente italiano Silvio Berlusconi, por fraude fiscal, en el caso Mediaset. En 2015, en Guatemala renuncia la vicepresidenta Roxana Baldetti, señalada por múltiples casos de corrupción. Había sido la primera mujer guatemalteca en alcanzar ese cargo. En 2018, el presidente estadounidense, Donald Trump, anuncia la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán de 2015 (dirigido a limitar el programa nuclear) y la vuelta a las sanciones que se le aplicaron con anterioridad. Trump advierte que "cualquier país que ayude a Irán también podría ser sancionado". El mandatario estadounidense argumentó para justificar su decisión, que "el acuerdo fue tan mal negociado que incluso si Irán cumple con todo, el régimen estaría al borde de conseguir armas nucleares en un corto periodo de tiempo". En 2020, durante el primer gobierno de Donald Trump, éste declara, al preguntársele sobre la llamada "Operación Gedeón", un desembarco armado intervencionista en Venezuela contra el gobierno de Maduro: "Si llegarámos a hacer algo en Venezuela no sería de ese modo, sería ligeramente diferente. Lo llamarían invasión... No enviaría un pequeño grupo, no, no. Se llamaría un ejército". Ver: (VIDEO) Trump: Si actuáramos en Venezuela, "no sería un secreto y sería diferente, lo llamarían una invasión" 08/05/20 -www.aporrea.org/tiburon/n354996.html En 2024, en los EE.UU, policías desalojan un campamento propalestino en Universidad George Washington que protestaba por el genocidio en Gaza y la colaboración del gobierno norteamericano con el gobierno asesino de Netanyahu. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n392734.html Entretanto, las protestas estudiantiles propalestinas también se extiendían y eran reprimidas por los gobiernos en Europa. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n392728.html En 2024, el presidente de los EEUU: Joe Biden dice que dejará de mandar bombas y artillería a Israel si lanzan una gran invasión en Rafah. Pero tanto él como otros gobiernos de los Estados Unidos y el actual gobierno de Donald Trump son cómplices del genocidio en Gaza y de decenas de miles de muertes de palestinos. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n392742.html