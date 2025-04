Efemérides del 17 de Abril: Muere García Márquez - Día Mundial de la Lucha Campesina

Día Mundial de la Hemofilia. En 1982 se fundó la Federación Mundial de Hemofilia (FMH) y se eligió el 17 de abril como fecha en honor del fundador de la FMH, Frank Schnabel, por ser la de su nacimiento. Tenía hemofilia, y se propuso crear una organización para ayudar a personas que la padecen en todo el mundo. La hemofilia es una patología congénita, asociada al cromosoma X, que impide la coagulación adecuada de la sangre, por lo que se caracteriza por frecuentes hemorragias. Tiene un carácter crónico y progresivo. El tema de la campaña de 2024, es: "Acceso equitativo para todos: reconociendo todos los trastornos de la coagulación". El objetivo es que todas las personas con trastornos de la coagulación hereditarios tengan acceso a la atención, al diagnóstico y al tratamiento, independientemente de su tipo de trastorno, sexo, edad, lugar de residencia o cualquier otra condición. En 2025, el lema de este día fue: "Acceso para todos: Mujeres y niñas también sufren hemorragias", que pretende resaltar la importancia de reconocer y abordar las necesidades de las mujeres y niñas con trastornos de la coagulación, quienes a menudo han sido subdiagnosticadas y desatendidas. Día Mundial de la Lucha Campesina. Se celebra como fecha mundial y muy especialmente en Latinoamérica, en homenaje a 19 campesinos sin tierra, que fueron asesinados en 1996. Se trata de una masacre ocurrida en Brasil, donde la organización de los trabajadores rurales o agrarios está muy desarrollada y se agrupan sobre todo alrededor del Movimientos de los Sin Tierra (MST). El MST está ligado a la organización mundial Vía Campesina, que durante su Segunda Conferencia resolvió tomar el 17 de abril como fecha mundial en la que se reafirma el llamado a defender los derechos del campesinado, estrechamente asociados a la lucha por el cuidado de la Madre Tierra. Día del Joven Explorador. Día de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). En la Primera Cumbre Energética Suramericana realizada en Isla Margarita, República Bolivariana de Venezuela, el 17 de abril de 2007, en la que se dieron cita presidentes de países suramericanos se decidió que la iniciativa de integración llamada Comunidad Suramericana de Naciones se denominara Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). El objetivo del día recordatorio se centra en reafirmar la construcción de una identidad suramericana, en los ciudadanos de todos los países miembros y una conciencia favorable al proceso de integración. Día de la Apreciación de los Murciélagos. Busca proporcionar información y crear conciencia sobre la función ecológica de estos mamíferos voladores, en favor de su preservación como especie. La organización "Bat Conservation International" tuvo la iniciativa de crear este día, para resaltar la importancia de su protección. Como otras especies, los murciélagos están disminuyendo en el mundo, y con ello se afecta su papel ecológico, por ejemplo, en la diseminación de las semillas. No contribuye el hecho de que se hayan difundido leyendas negativas sobre estos seres y que se sepa menos sobre ellos como formas de vida importantes para el medio ambiente, que sobre el Conde Drácula o sobre el superehéroe Batman, como mitos creados con la imagen de los murciélagos. En 1695, muere Sor Juana Inés de la Cruz (n. 1648). Fue una religiosa jerónima y escritora novohispana, exponente del Siglo de Oro de la literatura en español. Cultivó la lírica, el auto sacramental y el teatro, así como la prosa. En 1790, muere Benjamin Franklin (n. 1706). Fue un político, polímata, científico e inventor estadounidense. Es considerado uno de los Padres Fundadores de los Estados Unidos. En 1824, es abolida la esclavitud en Guatemala y Centro América. En 1861 en Matanzas (Cuba), un esclavo chino, de nombre Justo Wong, descubre accidentalmente las cuevas de Bellamar, cuyo conjunto abarca más de 23 kilómetros de galerías, con cristales de gran belleza y con importantes yacimientos paleontológicos, lo que le ha valido a estas estructuras naturales su declaración como Monumento Nacional. En 1888, se fundó la Liga de Fútbol Profesional Inglesa, formada por doce equipos. En 1894, José Martí publica El Alma de la Revolución y el deber de Cuba en América. José Martí, "El Apóstol de la Independencia Cubana" fue poeta, escritor, periodista y cronista, líder de la Guerra de Independencia de Cuba. Considerado uno de los mejores poetas y ensayistas de la literatura hispanoamericana. En 1895, China y Japón firman el Tratado de Shimonoseki, que marca el final de la Primera Guerra entre ambos países. En 1919, la Asamblea Nacional francesa aprueba la jornada laboral de ocho horas. En 1919, nace quien sería conocida como Chavela Vargas (Costa Rica), considerada una gran figura de la música ranchera y distinguida con el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latinoamericana de las Ciencias y Artes de la Grabación en el 2007. Con lo que eso representaba para su tiempo y los cánones culturales de entonces, mostró de sí una figura masculinizante, pues vestía como un hombre, fumaba tabaco, bebía mucho, llevaba pistola... era reconocida por su poncho rojo. Aunque, por el conservatismo imperante, que reprimía a la diversidad sexual, sólo fue a los 81 años que, en una entrevista para la televisión colombiana, en el año 2000, reconoció abiertamente por primera vez que era lesbiana. En 1934, el revolucionario bolchevique ruso León Trotski (nacido en Ucrania), es expulsado de Francia. Se había asilado en 1933, tras haber pasado por otros destinos de exilio interior en la propia URSS y en Turquía, a raíz de su persecución por el estalinismo. Francia le recibe a condición de no involucrarse en actividades políticas. Pero pocos meses después, presiones internas y externas conducen a su expulsión y a un nuevo períplo en busca de asilo. En 1950, se crea la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión. En 1952, fue la creación de la Central Obrera Boliviana (COB). Se convirtió en una poderosa central y tuvo un papel fundamental en la revolución boliviana iniciada en ese mismo año. En1956, el beisbolista venezolano Luis Aparicio debuta en las Grandes Ligas de Béisbol con el equipo Medias Blancas de Chicago. En 1961 ya era un fracaso el intento de invasión de Cuba ordenado por el presidente estadounidense John F. Kennedy, quien envíara a Cuba a 1400 mercenarios anticastristas cubanos armados y entrenados por la CIA para ejecutar la operación de Bahía de Cochinos o de Playa Girón. Pasaron 65 horas, de combate antes de que la incursión fuera aplastada por las milicias y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Cerca de un centenar de invasores murió, y el ejército cubano capturó a 1200, junto con su material bélico. En 1964, Jerrie Mock se convierte en la primera mujer en dar la vuelta al mundo por el aire y en solitario, tardó 29 días en completarse, hizo 21 paradas y casi recorrió 36.800 kilómetros. Llegó a ganar varios premios como la Medalla de Oro de la Agencia Federal de Aviación y la Medalla Louis Blériot otorgada por la Federación Aeronáutica Internacional. En 1982, Canadá, conocida como la Norteamérica Británica, adquiere su total independencia del Reino Unido, con una ley acordada y habilitada para tal fin, y con la aprobación de la nueva Constitución del país. En 1972 en Montevideo (Uruguay), las Fuerzas Conjuntas (Fuerzas Armadas y Policía) asesinan a ocho obreros comunistas desarmados en el local del Seccional del partido (PCU), en el proceso que conduciría al golpe de Estado de 1973. En 2004 es asesinado el líder de Hamas, Abdel Asís Rantisi, en la franja palestina de Gaza, con cohetes disparados desde helicópteros israelíes. En 2007, fue lanzado con éxito el primer satélite colombiano, con el nombre de Libertad. En 2014, muere Gabriel García Márquez, escritor, guionista, editor y periodista colombiano, Premio Nobel de Literatura. Reconocido mundialmente por sus novelas y cuentos, también escribió narrativa de no ficción, discursos, reportajes, críticas cinematográficas y memorias. En 1982 recibió el Nobel de Literatura por sus novelas e historias cortas, dentro de un género denominado como realismo mágico, y en las que refleja mucho de la historia latinoamericana. Entre sus obras más difundidas: "Cien Años de Soledad", "El Coronel No tiene Quien le Escriba", "El Amor en los Tiempos del Cólera", "Crónica de una Muerte Anunciada", "Memoria de mis Putas Tristes"... En 2014, el telescopio espacial Kepler de la NASA confirma el descubrimiento del primer planeta del tamaño de la Tierra en la zona habitable de otra estrella. En 2017 muere Carlos Slepoy Prada, jurista argentino, activista de los derechos humanos (n. 1949), conocido como Carli Slepoy, quien fue un jurista argentino, exiliado en España, que brindó asistencia, a lo largo de cuatro décadas, a víctimas de las dictaduras argentina, chilena, guatemalteca y española, consagrado a la defensa de los derechos humanos y la justicia universal. Fue secuestrado y torturado durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón en 1976 en Argentina. En 1977 fue liberado y exiliado a España donde ejerció desde 1979 en Madrid como abogado. En 1998 se destacó en el ámbito internacional por su acción legal contra el dictador chileno Augusto Pinochet junto al juez español Baltasar Garzón, que permitió la detención del general durante un viaje al Reino Unido para una intervención médica. En 2010 con un grupo de abogados impulsó en Buenos Aires una querella contra crímenes de la dictadura franquista. En 2019 en Lima, Perú, el ex presidente Alan García Pérez, se suicida, disparandóse un tiro en la cabeza, cuando la Policía iba a arrestarlo por el caso Odebrecht. La orden judicial de arresto obedecía a la imputación de supuestos delitos de corrupción vinculados con la constructora brasileña que pagó sobornos a funcionarios y autoridades de varios países latinoamericanos, para beneficiarse de contrataciones públicas. En 2021, agencias de comunicación recogen (para la fecha) los datos de un informe de la Cruz Roja Internacional, según el cual el covid-19 había matado a más de tres millones de personas en todo el mundo, desde que fuera detectado a finales de 2019. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n364261.html