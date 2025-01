Efemérides 17 de enero: Venezuela repele bombardeo alemán (1903) – Asesinato de Lumumba (1961)

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 17 de enero:

Destacadas: En 1783, nació Pedro Gual.

Armada Imperial alemana bombardea el Fuerte San Carlos en el Zulia (1903).

En 1961, es asesinado el líder africano Patrice Lumumba.

Cáen 4 bombas atómicas de EEUU por accidente sobre España (1966) Siguen efemérides... Día Mundial de Bendecir a los Animales, por el Día de San Antonio Abad, patrono de los animales. En este día, personas del culto católico llevan a bendecir a sus mascotas (de todo tipo) a las iglesias. San Antonio Abad, también conocido como San Antón o San Antoni fue un monje que solía bendecir a los animales y a las plantas. En 1600 nació en Madrid (España), Pedro Calderón de la Barca, importante dramaturgo español del Siglo de Oro. Entre sus obras destacarán "El alcalde de Zalamea", "La vida es sueño" y "El gran teatro del mundo". En 1706, nació Benjamin Franklin. Fue un político, científico e inventor estadounidense. Inventos: el pararrayos, el horno de Franklin o chimenea de Pensilvania; las lentes bifocales, un humidificador para estufas y chimeneas; uno de los primeros catéteres urinarios flexibles, el cuentakilómetros, las aletas de nadador, la armónica de cristal, etc. Fue de su interés investigativo, también las corrientes oceánicas calientes de la costa este de América del Norte; fue el primero en describir la corriente del Golfo. Es el rostro de los billetes de 100 dólares americanos. En 1739, nació Pedro Ramón Palacios Gil Arratia (f. 1799). Fue un sacerdote y maestro de música. Conocido en la historiografía venezolana como el "Padre Sojo". Era por línea materna de Simón Bolívar, su tío abuelo. En 1784 fundó una Escuela de Música en la que estudiaron músicos de gran significación en Venezuela a fines del siglo XVIII y principios del XIX como José Ángel Lamas, Juan José Landaeta (quien será el autor de la música del Himno Nacional de Venezuela), Cayetano Carreño, Lino Gallardo, entre otros. Fue el destinatario de la primera carta conocida de Simón Bolívar, escrita el 20 de marzo de 1799, en Veracruz (Virreinato de Nueva España). En 1796, nació Tomás José Sanabria y Meleán (f. 1850) en Caracas. Fue un abogado, Doctor en derecho civil y canónico egresado de la Universidad Central de Venezuela en 1821. A lo largo de su vida ejerció diversos cargos a favor de la causa independentista liderada por Simón Bolívar. Fue comisionado por El Libertador, Simón Bolívar para la elaboración de 2 proyectos: uno sobre policía rural y otro sobre el ordenamiento de los principales ramos de la administración municipal. En 1835, es designado por el Congreso para formar parte de la comisión encargada de preparar los proyectos de Código de Procedimiento Criminal, Código Militar y Código Mercantil. En 1783, nació Pedro Gual. Era un abogado, periodista, político, estadista y diplomático venezolano. Fue el primer diplomático de la América española, al participar en la creación de la política exterior de Venezuela y de la Gran Colombia. Se encargó además de la presidencia de Venezuela en tres oportunidades (en 1858 como presidente del Gobierno provisional, en 1859 en calidad de designado interino de la República y en 1861 como vicepresidente de la República, encargado del poder ejecutivo). Fue masón del grado 33° y trabajó en logias de Caracas, Nueva York y Bogotá. En 1817 tuvo lugar el Cruce de los Andes. El general José de San Martín al mando de 4000 hombres, da inicio a la campaña libertadora del Ejército de los Andes desde Argentina a Chile. En 1903, se produce bombardeo del Fuerte San Carlos como parte del intento de un bloqueo e invasión naval a Venezuela. La Marina Imperial alemana intentó entrar en el Lago de Maracaibo pero fue obligado a retirarse. La escaramuza fue parte del bloqueo naval a Venezuela por varias potencias en reclamo de deudas durante el gobierno de Cipriano Castro. En 1920, entraba en vigor en Estados Unidos la 'Ley Seca', por la que se prohíbía la venta y consumo de bebidas alcohólicas. Duró cerca de 14 años. En 1922 se implementa el sistema métrico decimal en Venezuela. El sistema métrico decimal es una forma de medida basada en el metro, en donde los múltiplos y submúltiplos de una unidad están relacionados entre sí por múltiplos o submúltiplos de 10. Antiguamente los distintos país del mundo utilizaban su propio sistema de medidas. En 1889 pasó a ser la medida única para facilitar el intercambio entre países. En 1926, nació Rafael Pineda (f. 2005). Fue un escritor, periodista, historiador y diplomático venezolano, fundador del Museo de Ciudad Bolívar en la Casa del Correo del Orinoco y autor de grandes obras de la literatura. Estudió periodismo en la Universidad Central de Venezuela, Literatura en la Universidad de Carolina del Norte, e Historia y Crítica del arte en las Universidades de Roma; Florencia, Venecia y Bolonia. Rafael Pineda trabajo muchos años en la Cancillería de la República. Hablaba varios idiomas, entre ellos el inglés e Italiano, tan bien que le permitió traducir al inglés la obra "Las Comadres de Caracas" de John Willianson, primer diplomático de Estados Unidos en Venezuela. En 1929, se publicó en New York, Estados Unidos, la primera historieta del personaje Popeye El Marino en el cómic Thimble Theater. En 1940, nació Tabaré Vázquez, médico y político uruguayo, presidente de Uruguay entre 2005-2010 y 2015-2020 (f. 2020). En 1942, nace Cassius Clay (Muhammad Alí), el mayor boxeador de la historia, que ganó el oro olímpico en Roma, en 1960. Logró el título mundial de los pesados ante Sonny Liston en 1964. Se convirtió en un ícono mundial por sus logros deportivos y por su discurso en defensa de los afroamericanos. Perdió la corona por su negativa a incorporarse al Ejército, en plena de guerra de Vietnam. Se convirtió al Islam y pasó a llamarse Muhammad Ali. Tras enfrentarse a Ringo Bonavena, peleó con Joe Frazier en 1971: fue derrotado por puntos en lo que marcó el fin de su invicto. Se tomó revancha en 1974, antes de la pelea con George Foreman en Kinshasa, en la que recuperó el cetro. Derrotó a Frazier en una dramática pelea en Manila, en 1975. Perdió el título en 1978 con Leon Spinks y le ganó la revancha. Anunció su retiro pero volvió a pelear para ser batido por Larry Holmes. Se retiró en 1981. Encendió el pebetero olímpico en los Juegos de Atlanta, en 1996. Sufrió de Parkinson en sus últimos años y murió en 2016, a los 74 años. En 1942 nació Antonio Fraguas de Pablo (f. 2018), conocido como "Forges". Fue un humorista gráfico español, escritor, director de cine y televisión, y colaborador radiofónico. Su nombre artístico consiste en la traducción al idioma catalán de su primer apellido, Fraguas. Obtuvo las siguientes distinciones: Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo en 2007; Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2011, Premios Ondas Mediterráneas en 2011. Premio Internacional Quevedos 2014 a toda una vida de humorista gráfico. Doctor Honoris Causa por varias Universidades españolas. Sus obras pueden ser vistas en la web: https://www.forges.com En 1945, tropas soviéticas ocupan Varsovia, capital polaca, liberándola del dominio nazi, pero que bajo el dominio estalinista del régimen burocrático de la URSS. En 1947, nació Alfredo Marcano (f. 2009) en Cumaná el boxeador, campeón mundial peso súperligero. Fue el tercer campeón mundial que ha tenido Venezuela y fue entrenado por el reconocido entrenador Venezolano Ely Montes otra gran figura del deporte local. En 1961, muere Patrice Lumumba (n.1925), líder anticolonialista congoleño, el primero en ocupar el cargo de primer ministro de la República Democrática del Congo entre junio y septiembre de 1960, tras la independencia de este Estado de la ocupación colonial belga. Derrocado de su cargo de primer ministro en 1960, fue asesinado en 1961. Nombrado héroe nacional en 1966. Ver: En memoria de Patrice Lumumba asesinado el 17 de enero de 1961 - Por Eric Toussaint - www.aporrea.org/internacionales/a337729.html En 1963, nació Omar Malavé en Cumaná, estado Sucre, Venezuela (f. 2021). fue un beisbolista, entrenador y mánager venezolano que se desempeñó en los Cardenales de Lara con cual quedó campeón y Navegantes del Magallanes de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. En 1966, aviones de Estados Unidos chocan en el aire sobre la provincia española de Almería y dejan caer cuatro bombas atómicas, tres en las cercanías de Palomares y otra en las proximidades de Almería capital. Las bombas no detonaron y tardaron tres meses en encontrarlas, pero el plutonio radioactivo se dispersó en la zona. España le ha reclamado a los EE.UU que termine el trabajo de limpiar la zona. En 2015, Estados Unidos y España firmaron un preacuerdo de limpieza que contempla el traslado de tierra contaminada a Estados Unidos. El gobierno de Franco y el Ministro Fraga Iribarne, fundador del actual Partido Popular, trataron de restarle importancia al hecho y hasta se baño en aguas de las playas en las que las bombas nucleares cayeron. En 1974, el grupo guerrillero colombiano M-19 roba la espada de Simón Bolívar exhibida en el Museo Quinta de Bolívar de Bogotá. La espada estuvo escondida en diferentes lugares e incluso, llegó a manos del narcotraficante Pablo Escobar. El 31 de enero de 1991 es devuelta (27 años después) como parte del compromiso del M-19 de abandonar las armas. En 1980, el biólogo molecular Charles Weismann logra secuenciar por primera vez interferón humano. El interferón se utiliza contra la hepatitis C y la esclerosis múltiple. Se trata de un componente natural del sistema inmune. Su fabricación se produjo 20 años después del descubrimiento. En 1989, Fallece Alfredo Zitarrosa en Montevideo, Uruguay, uno de los mayores exponentes de la música popular en América Latina. Tuvo que exiliarse por su militancia en el Partido Comunista, al comenzar la dictadura en Uruguay, en 1973. Fue autor de piezas como "El violín de Becho", "Adagio en mi país", "Doña Soledad" y "Chamarrita de una bailanta", con cierto contenido socio-político. Escuchar a Zitarrosa. Incluye música folclórica venezolana entre sus piezas. En 1991 comienza la operación Tormenta del Desierto con la que los EEUU busca obligar a Irak a retirarse de Kuwait. Aviones estadounidenses, en colaboración con una fuerza multinacional, bombardean la capital iraquí Bagdad. En 1995, un terremoto de 7,2 grados en la escala Richter en Japón causa 5.500 muertos y 26.000 heridos. En 1996, muere el boxeador Víctor Adams, mejor conocido como Sonny León (n. 1933) exaltado al Salón de la Fama del Deporte Venezolano en 1996. En 1997, Israél deja sin completar el retiro acordado de Hebrón, la segunda ciudad más grande de Cisjordania, que pasa a manos palestinas tras casi 30 años de ocupación israelí, por el acuerdo de paz de Oslo (bajo un mandato anterior al actual del primer ministro Benjamin Netanyahu). La retirada militar israelí retuvo un porcentaje de la ciudad palestina y la dividió en dos. Es una ciudad bíblica, sagrada para judíos y musulmanes. En 2002, muere Camilo José Cela. Fue un escritor español, autor de la literatura de la posguerra española. Fue académico de la Real Academia Española y galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1987, el Premio Nobel de Literatura en 1989 y el Premio Cervantes en 1995. Obras notables: La familia de Pascual Duarte, La Colmena, La Catira que es una novela ambientada en el llano y la selva de Venezuela. En 2008, muere Bobby Fischer, en Islandia. Fue un Gran Maestro de ajedrez, siendo para aquel entonces el 11vo campeón mundial ganándolo en 1972 hasta 1975. Obtuvo el título máximo del ajedrez mundial al vencer al soviético Boris Spassky en el denominado "Match del Siglo". De origen estadounidense, poseía la nacionalidad islandesa. sSu primer triunfo fue a los catorce años de edad. En 2011, muere Ciro Quintero a los 73 años. Fue un periodista, militante político de izquierda en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), siempre anduvo en la actividad gremial en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, SNTP, y porque de una manera u otra la fortaleza de su vocación política le condujo a expresar, en cualquier momento y lugar, sus puntos de vista con franqueza y sin miedo. Participó en el periodico Fuerza Punto 4, que sería galardonado, años después, con el Premio Nacional de Periodismo Alternativo. En 2012, muere Gustavo Díaz Solís (n. 1920). Fue un escritor venezolano. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1995. En 1942 escribió "Llueve sobre el mar" y ganó el primer premio del Concurso de Cuentos de la revista Fantoches. Obtuvo el grado de doctor en ciencias políticas (1944) en la UCV, y el título de profesor de inglés en el Instituto Pedagógico de Caracas, en 1949. En 2013, muere el médico patólogo y oftalmólogo, historiador, filósofo y político, Blas Bruni Celli (n. 1925). Fue ministro de Sanidad en 1974-1975. Individuo de número de cuatro Academias Nacionales: Academia Nacional de la Medicina, Academia Nacional de la Historia, Academia Nacional de Ciencias, Físicas, Naturales y Matemática, e Individuo de Número de la Academia Nacional de la Lengua. En 2017 es conmutada la pena de la exsoldado trans Chelsea Manning, por el presidente estadounidense Barack Obama. Filtró documentos secretos a Wikileaks en 2010 cuando era un soldado analista de inteligencia militar. Sin embargo, firme en sus principios, volvió a la cárcel por negarse a testificar ante un gran jurado sobre una investigación a WikiLeaks. Finalmente, un juez de Estados Unidos decidió volver a ponerla en libertad y fue excarcelada en 2020. En 2021, muere Lotty Ipinza (n.1953). Fue una cantante lírica y poeta venezolana. En 1990 fundó junto a la soprano venezolana Fedora Alemán en Caracas el Taller de Técnica Vocal Fedora Alemán, inicialmente dirigido a aspirantes a cantantes líricos, de escasos recursos económicos y para estimular la participación de aquellos jóvenes atraídos por el canto de la que era gerente. Estudió música en la Escuela de Música Juan José Landaeta (en Caracas), en el Conservatorio Nacional de la Universidad Nacional (en Bogotá), en el Conservatorio Chaikovski (en Moscú) y en el Conservatorio Santa Cecilia (en Roma). En París frecuentó el IRCAM. Estudió de manera autodidacta Filosofía y Literatura. En 1983 inauguró el Teatro Teresa Carreño de Caracas con la ópera Aída, de Verdi. Tuvo una gran trayectoria artística como conciertos y recitales en Europa y América. Cantó ópera, oratorios, lieder, canciones latinoamericanas y música contemporánea, en especial de Kurt Weill. Su voz de soprano dramática-spinto de color oscuro, denso y brillante, de squillo generoso pasó a la historia como una de las mejores cantantes de su estilo en Venezuela. Obras poéticas: Alteraciones (aforismos). Vastas sombras/Diálogo nocturno (poesía). Doble tuerca (poesía), inédita. Discografía: 1993: El tambor de Damasco (ópera) de Juan Carlos Núñez. 2001: Canciones de cabaret, de Kurt Weill (pianista: Carlos Duarte), entre otras. Era hermana de la también fallecida dirigente popular Fresia Ipinza, presidenta de AIPO y autora en Aporrea. En 2022, trabajadores sidoristas formalizan denuncia penal en Fiscalía por suspensión de pagos y por jubilaciones forzadas por parte de la empresa estatal de la CVG, Siderúrgica del Orinoco (Sidor), en Guayana, Venezuela. Habían sido víctimas de suspensión salarial y de jubilación forzada tras impulsar y participar en protestas por reivindicaciones salariales el año anterior, lo cual denunciaban como forma de retaliación del patrono (el Estado venezolano). Calificaron las jubilaciones forzosas como despidos indirectos cuyo fin era el desmantelamiento del movimiento sindical. Ver: https://www.aporrea.org/trabajadores/n370760.html Recientemente, en 2023 trabajadores de Sidor tomaron un portón de Sidor y la vía contínua que une a Ciudad Bolívar con Ciudad Guayana (Puerto Ordaz) por reclamos salariales y derechos laborales violados. En 2023, fallece Lucile Randon, conocida como la "hermana André", una monja francesa que había llegado a ser una de las personas más longevas, con 118 años. Murió durante sus horas de sueño. Naciera en 1904 y por mucho tiempo tuvo el segundo lugar del Libro Guinness, solo superada por el anciano japonés Kane Tanaka, de 119 años.