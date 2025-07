(VIDEO) Saime alerta sobre usurpación de identidad en redes sociales: consulta aquí sus cuentas verificadas

29-07-25.-El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) emitió una alerta pública sobre la presencia de cuentas falsas en redes sociales que ofrecen gestionar cédulas de identidad, exponiendo a los ciudadanos a posibles estafas y suplantación de datos personales.El ente, instó a la población a no confiar en perfiles no oficiales y a realizar cualquier trámite únicamente a través de los canales digitales autorizados, recordando que el proceso de identificación es personalizado y debe efectuarse exclusivamente en su portal web.Redes sociales oficiales y canales de denunciaPara evitar el contacto con cuentas fraudulentas, el Saime pidió seguir únicamente sus plataformas oficiales:Instagram: @redsocialsaimeFacebook: Saime VenezuelaTikTok: @redsocialsaimeX (Twitter): @VenezuelaSaimeYouTube: @RedsocialsaimevzlaAsimismo, invitó a los usuarios a denunciar cualquier perfil sospechoso, indicando que suplantar funciones institucionales representa un riesgo legal y de seguridad.¿Cómo tramitar la cédula de identidad?El organismo reiteró que los trámites de obtención y renovación de cédula se realizan de forma presencial en cualquiera de las 143 oficinas distribuidas a nivel nacional.Para orientación adicional, los ciudadanos pueden comunicarse al número 0800-SAIME-00 (0800-72463-00), activo para consultas oficiales.Rechazo a gestores e intermediariosAsimismo, Saime rechazó el uso de gestores para trámites de identificación y advirtió que entregar datos o dinero a terceros puede derivar en delitos sancionables. La institución subrayó que la única vía legítima es la directa entre el ciudadano y el ente identificador.“Tu seguridad es lo más importante: dile NO a la gestoría”, concluyó el pronunciamiento.