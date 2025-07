Nombran nuevo Fiscal Superior del Zulia tras escándalo de corrupción

Credito: Web

16-07-25.-Quedó removida de su cargo como fiscal superior de Zulia, la abogada Nerifer Nazareth Peña Corona, según fuentes del Sistema de Justicia.



La remoción de Peña Corona se produce dos días después que el Ministerio Público informara que tramitó (y se acordó) una orden de aprehensión contra la fiscal octava del Zulia, Mariangelis Araque Díaz, señalada de presuntamente haberle solicitado 10 mil dólares a un privado de libertad para favorecerlo en su proceso penal, tal como lo ventiló Últimas Noticias el sábado 12 de julio.



La removida fiscal superior de Zulia, Nerifer Peña, estaba en ese cargo desde el 2 de diciembre de 2024 (Gaceta Oficial 43.019) en reemplazo de José Gregorio Rondón Muñoz, detenido el 20 de noviembre de 2024, acusado de formar parte de un grupo capitaneado por el empresario José Enrique Rincón quien preparaba planes de violencia para iniciar desde Zulia un levantamiento destinado al derrocamiento violento del presidente Nicolás Maduro, según lo informado por el ministro de Interiores, Diosdado Cabello.



“Parte del plan era entregarles a personas que están detenidas en los recintos carcelarios armas y explosivos… Están entrenando paramilitares para atacar objetivos principales, sedes eléctricas, sedes petroleras y El Guri”, informó el ministro Cabello tres días después de la detención del Fiscal Superior de Zulia.



El reemplazante



Las fuentes del Sistema de Justicia revelaron que el nuevo fiscal superior de Zulia es Ramón Antonio Torres Espinoza, quien viene de desempeñarse como fiscal 55 Nacional contra la Corrupción, desde donde investigó a seis gerentes estadounidenses de Citgo, los cuales fueron sometidos a juicio.



En razón de ello, Torres Espinoza fue sancionado en diciembre de 2020 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos. En esa ocasión, el fiscal general, Tarek William Saab expresó públicamente solidaridad para con Torres Espinoza, sancionado «por defender a Venezuela del espionaje, la filtración de información de Estado y de negociar la entrega de Citgo’’, dice una publicación del titular del Ministerio Público.



Habla la ex fiscal octava.



Por otra parte, la ex fiscal 8 del Ministerio Público Zulia, Mariangelis Araque Díaz, publicó un video explicando las circunstancias que justificaron sus actuaciones en el proceso de investigación que condujo a la detención de Jaime Andrés Ruiz Salamanca.



Araque Díaz tiene una orden de aprehensión porque presuntamente le solicitó 10 mil dólares a Ruiz Salamanca para resolverle su asunto penal, según lo denunció el padre del detenido Jaime Jesús Ruiz Bernal. Tal petición fue hecha a través de la abogada Rotceh Vegas Pineda, quien también tiene orden de aprehensión.



En el video, la ex fiscal Araque Díaz explicó que, para tomar la decisión de privar de libertad a Ruiz Salamanca, ella elevó consultas a sus superiores. ‘’Se elevó la correspondiente consulta como se hace rutinariamente en todos los casos en el que tienes que plantear el posible escenario de solución a la Fiscalía Superior para que ésta a su vez eleve consultas a las direcciones respectivas en Caracas, ante la cual nos encontramos adscritos’’, comentó Araque Díaz.



La Fiscalía Octava de Zulia, que hace dos días estuvo a cargo de Araque Díaz, está adscrita a la dirección de Delitos Comunes, jefaturada por Ángel Fuenmayor.



“De hecho en este caso, mi persona tuvo contacto directo con el director de Delitos Comunes de la Fiscalía General de la República, el doctor Ángel Fuenmayor a quien se le planteó el caso detenidamente y él mismo estuvo de acuerdo con el planteamiento realizado y que se acordara y se solicitara la correspondiente orden de aprehensión’’, detalló la ex fiscal Araque Díaz en el video.



La ex funcionara confirmó que se trasladó hasta el inmueble objeto de la investigación, con el fin de realizar una inspección técnica, donde resultó aprehendido Ruiz Salamanca.

