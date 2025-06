¡Caracas seca! 5 dias sin agua, cuando anunciaron que el corte era de 36 horas (Día y medio)

La zona metropolitana y varias áreas aledañas a la ciudad capital se encuentran viviendo una situación extrema con el problema del agua, cuando se había anunciado de manera oficial el pasado lunes 23 que el corte del servicio por mantenimiento era por 36 horas, o bien un día y medio, a raiz de esto, la gente se preparó para un tiempo corto y no para lo que están transitando una total escasez. Ya los tanques de edificios se encuentran totalmente vacíos nos reportan, así como los que no poseen grandes depósitos de agua en sus hogares que se encuentran totalmente secos. Se puede ver a través de la ciudad varios camiones de cisterna ir y venir transportando agua, pero mucha gente no tiene para pagar un camión con agua, así mismo muchos compran botellones para poder paliar la crisis.

Hay situaciones en muchas torres de edificios que se pelean por la distribución del agua desde sus tanques porque asumen que no se raciona equitativamente y es que este tipo de eventos crea zozobra y angustia entre las comunidades que no encuentran alternativas a esta situación.

Muchos cuestionan a Hidrocapital y MINEA, organismos que administran el sistema de abastecimiento de agua del país, que anuncian cortes de agua por mantenimiento casi de forma mensual, y quienes han vivido en otros países comparan y expresan que no es normal este tipo de cortes tan seguidos y cada vez más frecuentes, pero este corte que va por cinco días ya se pasó del límite. Y se pregunta la gente ¿Cuál es la situación del suministro de agua? ¿Qué pasa con los sistemas Tuy I, II y III y su red de embalses? ¿Por qué no tenemos una distribución normal de agua? ¿Hasta cuándo se va a racionar el agua en el páis? Y es que no se puede normalizar el racionamiento de agua, ningún país puede evolucionar con este tipo de problema que no mejora en nuestro país, sino que se agrava más con el tiempo. Un país con tantos recursos hídricos no debería vivir esta grave situación.

¡El agua es un derecho humano!