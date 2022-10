Sudaeseg denuncia a empresas que venden contratos de seguros sin autorización

Credito: ByN

20-10-22.-La Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg), con el propósito de cuidar los intereses, el bienestar y la tranquilidad de los tomadores, asegurados, beneficiarios, contratantes, usuarios y afiliados, alerta a la ciudadanía ante la actividad de empresas que se dedican a comercializar contratos de seguros y de medicina prepagada sin estar autorizadas o controladas por este organismo.



En ese sentido, al momento de adquirir una póliza de seguros o un contrato de medicina prepagada se sugiere consultar a través del portal Web de la institución www.sudeaseg.gob.ve, si la empresa contratante está autorizada para operar en la República Bolivariana de Venezuela.



A continuación, se mencionan las empresas que están ofreciendo contratos de seguros y medicina prepagada sin estar acreditadas por este ente rector en su facultad de regulador de la actividad aseguradora en el país:



Vumi, Best Doctors, Global Benefits Group (GBG), Redbridge, Bupa, BMI, Premier Assurance Group, Best Global Insurance, Health Innovative Corp, Morgan White Group – AmFirst Life, Seguros Macs, Benefit Multinacional, Corporación Oasis F, C.A., Rápidos y Seguros Internacional (corredor de seguros), Elite Aliados Loyal, C.A., El progreso Seguro de Vehículos R.L., Gente Sagrada, programa de salud, Sisalud Paraíso, Salud Zulia, Salud Integral Madre Rafols y Diaplus, C.A.



El compromiso de la Sudeaseg es garantizar lo establecido en la Ley de la Actividad Aseguradora y, en consecuencia, hasta tanto estas empresas no cumplan con los requisitos legales establecidos, se exhorta al público en general a no contratar con ellas ni prestar servicios que faciliten su actividad ilegal, informó el ente regulador a través de una nota de prensa.

