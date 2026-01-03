Pdte Nicolás Maduro será trasladado a un centro de detención de Brooklyn, en Ciudad de Nueva York

Junto con Cilia Flores

3 de enero de 2026.-Tras el aterrizaje del presidente venezolano Nicolás Maduro en Nueva York, será trasladado en helicóptero al helipuerto Westside de Manhattan y trasladado a la sede de la DEA para su fichaje, según informes de medios estadounidenses.



Desde allí, será trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde se espera que permanezca recluido antes de enfrentar cargos por drogas y armas en un tribunal federal de Manhattan la próxima semana.



Esta famosa cárcel, conocida comúnmente como MDC, es conocida por gestionar numerosos casos de alto perfil, como el del rapero R. Kelly, el socio de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, y, más recientemente, el de Sean "Diddy" Combs.