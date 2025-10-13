Expertos advierten sobre amenaza emergente al suministro mundial del cambur (banana)

Un nuevo estudio muestra que el aumento de las temperaturas podría amenazar la producción de banano en el futuro.

¿Qué está sucediendo?

13 de octubre de 2025.- Si bien existen muchas variedades de; cambur (banano), el Cavendish es la variedad preferida por las cadenas de exportación. Sin embargo, este banano no tiene semillas, lo que significa que una gran mayoría de los bananos en el mercado son clones, lo que los hace particularmente vulnerables a las enfermedades, Informó Misty Layne para Yahoo.com.

La relación entre el banano, una de las frutas más populares del mundo, y su extrema fragilidad llevó al profesor Daniel Bebber de la Universidad de Exeter a examinar cómo el aumento de las temperaturas podría afectar su producción, según Mongabay.

El estudio determinó que, debido a la temperatura y a factores socioeconómicos en los países donde se cultiva banano, se producirá una reducción del 60 % en las áreas más aptas para la producción bananera entre 2061 y 2080, lo que resultará en una cantidad mucho menor de bananos en el mundo.

¿Por qué es preocupante la disminución de la producción bananera?

Cuando cultivos populares, como el cambur (banano), escasean o encarecen, la seguridad alimentaria de la población mundial se vuelve menos estable, especialmente para las personas con bajos ingresos. Considerando que los agricultores de todo tipo de cultivos luchan constantemente por producir suficientes cosechas debido a los fenómenos meteorológicos extremos y al aumento de las temperaturas globales, la seguridad alimentaria mundial podría verse gravemente amenazada.

Si las temperaturas continúan aumentando, los agricultores tendrán que lidiar con fenómenos meteorológicos más extremos, como sequías, granizos y lluvias torrenciales, lo que seguirá dificultando, si no imposibilitando, el cultivo de alimentos para la población mundial.

Menos cambures (bananos) y otros cultivos se traducen en menos alimentos en los supermercados, lo que provoca escasez de alimentos y un aumento de los precios de los alimentos aún disponibles. Además, la reducción del rendimiento de los cultivos puede generar problemas que afecten a toda la cadena de suministro de alimentos.

Además de todo esto, la disminución de cultivos podría resultar en que los agricultores ganen mucho menos que antes, lo que podría resultar en menos empleos en las explotaciones agrícolas y el cierre de más explotaciones.

¿Qué se está haciendo para impulsar la producción bananera?

Las fincas bananeras más pequeñas ya están encontrando maneras de adaptarse al cambio climático. Estas fincas más pequeñas valoran la diversidad de cultivos porque estos son más resistentes a las plagas, los cambios ambientales y las fluctuaciones económicas. Aumentar la biodiversidad alimentaria en general es una de las maneras más efectivas de adaptarse a la inestabilidad climática.

Como explicó el profesor Bebber: «Necesitamos trabajar con rapidez para que los sistemas de producción alimentaria sean más resilientes a las crisis, con especial atención a la diversificación».

Además, en todo el mundo, científicos e investigadores están trabajando en nuevas tecnologías para facilitar la producción agrícola, así como examinando maneras de hacer que los cultivos sean más resistentes a la sequía.