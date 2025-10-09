Texas captura a pandillero del Tren de Aragua y asesino de niños condenado que huyó del hotel de El Paso

9 de octubre de 2025.- Las autoridades de Texas capturaron a un pandillero venezolano y asesino de menores convicto que saltó de la ventana de un hotel en El Paso el mes pasado, informó Expreso de Dallas.com.

Alexis Ramón Perozo-Monasterio, de 36 años, fue detenido el 4 de septiembre tras intentar huir del segundo piso de un hotel de El Paso, según el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS).

El arresto pone de relieve la continua preocupación por la entrada ilegal de delincuentes violentos a Estados Unidos, en particular miembros de la conocida pandilla venezolana Tren de Aragua. La captura se produjo durante la Operación Estrella Solitaria, una iniciativa de seguridad fronteriza de Texas.

Agentes especiales del DPS recibieron una pista sobre la ubicación de Perozo-Monasterio esa mañana. Cuando llegaron los agentes, intentó escapar saltando por una ventana.

Los investigadores confirmaron posteriormente que Perozo-Monasterio se había fugado de una prisión venezolana, donde cumplía una condena de 17 años por violar y asesinar a una niña de 10 años. Es miembro confirmado del Tren de Aragua (TdA), una violenta pandilla transnacional.

Las autoridades indicaron que el fugitivo había ingresado ilegalmente a Estados Unidos en múltiples ocasiones. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) lo acusó de inadmisibilidad de extranjeros en abril de 2023.

Agentes del DPS se coordinaron con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos para aprehenderlo. Tras su captura, Perozo-Monasterio fue transferido a la custodia de ICE.

Posteriormente, ICE lo expulsó de Estados Unidos. Su paradero y estatus migratorio actuales siguen siendo desconocidos.