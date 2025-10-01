(VIDEO) Trump acaba de dar un paso sin precedentes: declarar la Guerra Interna en Estados Unidos

Miércoles, 01 de octubre de 2025.- Trump acaba de dar un paso sin precedentes: declarar una GUERRA INTERNA en Estados Unidos y el fin de la diversidad. En un discurso frente a los altos mandos militares, el presidente dejó claro su plan: transformar la Secretaría de Defensa en una verdadera Secretaría de Guerra, eliminar toda política de diversidad, género y cambio climático dentro de las Fuerzas Armadas, y centrar el poder en un ejército más duro, radical y sin oposición.



¿Qué significa esto para los ciudadanos?



¿Estamos ante el inicio de una era de represión militar en EEUU?



En este video te contamos qué dijo Trump, cómo reaccionaron los militares y qué consecuencias puede tener esta peligrosa decisión.



Prepárate, porque la amenaza ya no viene de fuera…



Trump asegura que el “enemigo está dentro.





