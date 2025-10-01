Trump asegura que el “enemigo está dentro

(VIDEO) Trump acaba de dar un paso sin precedentes: declarar la Guerra Interna en Estados Unidos

Por: | | Versión para imprimir

Trump acaba de dar un paso sin precedentes: declarar la Guerra Interna en Estados Unidos. en reunión con los comandantes, en Cuantico, Virginia

Trump acaba de dar un paso sin precedentes: declarar la Guerra Interna en Estados Unidos. en reunión con los comandantes, en Cuantico, Virginia

Credito: The Mexican Family

Estamos en un nuevo panorama interno, anunció el secretario de guerra, Pete Hegseth

Estamos en un nuevo panorama interno, anunció el secretario de guerra, Pete Hegseth

Credito: The Mexican Family

Miércoles, 01 de octubre de 2025.- Trump acaba de dar un paso sin precedentes: declarar una GUERRA INTERNA en Estados Unidos y el fin de la diversidad. En un discurso frente a los altos mandos militares, el presidente dejó claro su plan: transformar la Secretaría de Defensa en una verdadera Secretaría de Guerra, eliminar toda política de diversidad, género y cambio climático dentro de las Fuerzas Armadas, y centrar el poder en un ejército más duro, radical y sin oposición.

¿Qué significa esto para los ciudadanos?

¿Estamos ante el inicio de una era de represión militar en EEUU?

En este video te contamos qué dijo Trump, cómo reaccionaron los militares y qué consecuencias puede tener esta peligrosa decisión.

Prepárate, porque la amenaza ya no viene de fuera…

Trump asegura que el “enemigo está dentro.





Noticia relacionada: Donald Trump es recibido en total silencio por Generales y Almirantes, les dice pueden aplaudir o se pueden ir...Pero...

Esta nota ha sido leída aproximadamente 653 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Revise noticias similares en la sección:
Internacionales


Revise noticias similares en la sección:
Actualidad