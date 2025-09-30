Estados Unidos: Donald Trump es recibido en total silencio por Generales y Almirantes les dice pueden aplaudir o se pueden ir...Pero...

...Claro alli se va su rango y se va su futuro

30 de septiembre de 2025 El ejército sigue estrictas costumbres y cortesías, lo que incluye mostrar deferencia y respeto al comandante en jefe y abstenerse de mostrar aprobación o desaprobación de declaraciones políticas, informó El Correo de Washington.

El presidente Donald Trump defendió el martes el uso de las fuerzas armadas por parte de su administración para vigilar las ciudades estadounidenses, denunciando al "enemigo interno" y citando a presidentes de principios de la historia del país que "utilizaron las fuerzas armadas para mantener el orden y la paz internos".

Sus comentarios se produjeron durante un discurso ante cientos de altos oficiales militares estadounidenses en una reunión extraordinaria que ha reunido a muchos de los principales generales y almirantes del Pentágono en una misma sala. Previamente, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, se comprometió a reparar "décadas de decadencia" en las fuerzas armadas, que atribuyó a "políticos insensatos e imprudentes".

La reunión, celebrada en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, Virginia, fue convocada por Hegseth la semana pasada y requirió que algunos altos oficiales militares de todo el mundo viajaran miles de kilómetros con poca antelación para asistir.