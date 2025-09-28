La policía brasileña amplía su programa para rastrear oro de minas ilegales en la Amazonia y atrapar a contrabandistas

Brasil amplía el rastreo de oro para combatir el contrabando transfronterizo.

El Proyecto Gaia de Interpol apoya la adopción global del método de rastreo brasileño.

El Centro de Cooperación Policial de la Amazonía ayuda a combatir los delitos ambientales.

BRASILIA, 28 de septiembre de 2025- La Policía Federal de Brasil puede rastrear si el oro proviene de una mina ilegal en la selva amazónica, y los investigadores informaron a Reuters que están expandiendo el programa a otros países, con la esperanza de atrapar a más delincuentes que intentan evadir las estrictas medidas de control de Brasil mediante el contrabando de oro a través de las fronteras.

Los precios del oro han alcanzado máximos históricos este mes, ya que la incertidumbre política mundial ha impulsado a los inversores a buscar refugios seguros.

El aumento de los precios es un poderoso incentivo para quienes extraen ilegalmente el metal precioso en la selva amazónica. El programa brasileño cataloga el "ADN del oro", la firma morfológica única del metal, para vincular cada pieza de oro que la policía incauta a los sospechosos con el daño ambiental causado por la minería ilegal en zonas específicas de la selva tropical.

En 2023, Brasil procesó su primer caso utilizando esta técnica. Sin embargo, a medida que los grupos criminales expanden su alcance, llevando oro de minas ilegales en un país a fundiciones en otro, la policía afirma que necesita ampliar su base de datos de oro para mantenerse al día.

"Cuando tengamos muestras de todas las zonas productoras de oro de la región panamazónica, nuestra base de datos de oro estará completa, lo que nos permitirá identificar científicamente el origen de las muestras incautadas", afirmó Humberto Freire, director del Departamento de Amazonía y Medio Ambiente de la Policía Federal de Brasil.

LA BASE DE DATOS DE ORO DE LA AMAZONÍA CRECE MÁS ALLÁ DE BRASIL

Ya se han iniciado algunas obras de expansión. Una serie de acuerdos firmados por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el presidente francés Emmanuel Macron permitieron a las policías de Brasil y la Guayana Francesa acceder a muestras de sus respectivas bases de datos para fortalecer la cooperación entre investigadores.

En agosto, Freire se reunió con el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, para abordar la implementación del programa en ese país.