Rusia: Jóvenes venezolanos obtienen medallas de oro, bronce y diplomas en la Olimpiada Mundial de Astronomía

Venezuela celebra con orgullo el triunfo de su delegación juvenil en la IV edición de la Olimpiada Mundial Abierta de Astronomía, realizada en Sochi, Federación de Rusia. Seis jóvenes integrantes del Programa Nacional Semilleros Científicos demostraron que el talento, la pasión y la formación científica son pilares del desarrollo nacional.

El joven César Leal, de 15 años y oriundo del estado La Guaira, conquistó la medalla de oro, posicionándose como uno de los talentos más prometedores en el campo de la astronomía. Su desempeño excepcional también fue reconocido en la I Olimpiada Venezolana de Astronomía, donde obtuvo la más alta calificación y la prestigiosa Mención Diamante.

Acompañando este logro, Fernando Rivas (16 años, Carabobo) y Fabiola Martínez (18 años, Mérida) obtuvieron medallas de bronce, reafirmando que Venezuela tiene una generación científica capaz de competir y destacar en escenarios internacionales.

Los semilleros Samantha Buccé (17 años, Anzoátegui), Germán Noriega (16 años, Bolívar) e Ivanna Madriz (18 años, Mérida) recibieron menciones honoríficas por su destacada participación, reflejo del alto nivel académico y compromiso de nuestros jóvenes científicos.

Este éxito internacional es resultado directo de la política científica impulsada por el Gobierno Bolivariano, bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, y de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán, que continúa fortaleciendo las capacidades de la juventud venezolana.

La delegación fue seleccionada entre los mejores participantes de las Olimpiadas Venezolanas de Astronomía, consolidando el Programa Nacional Semilleros Científicos como una plataforma estratégica para el desarrollo del pensamiento científico desde edades tempranas.

Venezuela sigue apostando por la ciencia como herramienta de transformación, y estos jóvenes son prueba viva de que el futuro está en manos brillantes y comprometidas.