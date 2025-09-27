(VIDEO) Milei no gobierna y se junta con criminales. Editorial de Ari Lijalad

Sábado, 27 de septiembre de 1024.- Para Ari Lijalad, el presidente Milei ya no gobierna y se junta con criminales y editorializa al respecto, en el siguiente video.De acuerdo a lo planteado por Lijalad el presidente de Argentina ya no incide, lamentablemente, en lo que pasa en su país y menos que menos incide el ministro de economía, Luis Caputo, porque es la segunda vez , en cinco meses, que tuvo que ir el gobierno a pedir un rescate directamente de los Estados Unidos, que primero lo hizo de forma indirecta, en abril, a través del FMI y ahora o hace de forma directa, primero, a través de comunicados y veremos cuanto de eso se concreta.Y esperemos que nada de lo anunciado se concrete porque, si algo de lo anunciado se concreta, va a quedar el país absolutamente atado a futuro.Una cosa es que ahora, el gobierno de Milei y de Caputo ya no sea el que gobierne, pero otra cosa es que deje puestas una cantidad de cadenas que hagan que cualquier otro que venga no pueda gobernar.