(VIDEO) Maniobras: Caribe Soberano 200, en la isla de La Orchila, Venezuela

Desde la isla de La Orchila, Veneuela

El verdadero objetivo de Washington es apoderarse de los recursos naturales de Venezuela

Viernes, 26 de septiembre de 2025.- ¡El Caribe dejó de ser un espacio de sumisión y hoy retumba con ecos de pólvora y soberanía!

La decisión de Venezuela de elevar su apresto militar en el mar Caribe marca un quiebre en la historia de la región, donde durante décadas Washington se permitió maniobrar sin resistencia. La isla de La Orchila, convertida ahora en epicentro estratégico, concentra un despliegue inédito de fuerzas terrestres, aéreas y navales en el marco de los ejercicios "Caribe Soberano 200".

Estamos elevando nuestro apresto operacional de cara al Caribe, declaró Padrino López, ministro de la defensa de la República Bolivariana de Venezuela.


