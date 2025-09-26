(VIDEO) Trump destinará $400 millones para atacar a Venezuela, Cuba y Nicaragua: Reuters

La administración del presidente Donald Trump planea desviar 1.800 millones de dólares de fondos de ayuda exterior para enfocarse en iniciativas del plan «America First» o «Estados Unidos Primero», informó Reuters.

Un documento enviado al Congreso, revisado por el medio, detalla que la reasignación busca fortalecer el liderazgo global de EEUU y afrontar nuevos desafíos de seguridad nacional.

De acuerdo con el texto, 400 millones de dólares apoyarían actividades para enfrentar lo que Estados Unidos califica como «regímenes marxistas y antiamericanos de Venezuela, Cuba y Nicaragua», así como para poner fin a la inmigración ilegal a la nación gringa y contrarrestar el dominio de China en minerales críticos e inteligencia artificial.

Asimismo, una parte de los recursos se enfocará en promover inversiones en Groenlandia para fortalecer así el liderazgo de Estados Unidos en la zona. También para apoyar los esfuerzos que involucran a Europa, incluidos programas de energía y minerales críticos en Ucrania.