(VIDEO) Trump desata su furia con Ucrania, la gran jugada de Putin y Macron y Starmer advierten

Viernes, 26 de septiembre de 2025.- NOTICIERO: Trump desata su furia con Ucrania, la gran jugada de Putin y Macron y Starmer adviertenEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está decidido a aprovechar la situación de Ucrania para obtener mayores concesiones, especialmente en relación con el acceso a tierras raras en el país eslavo, según informó The Times. Trump, furioso por los miles de millones en ayudas a Ucrania durante la Administración de Joe Biden, busca recuperar esa inversión y más. Sin embargo, Financial Times advierte que la nueva propuesta de EE. UU. podría ser rechazada por Ucrania, al calificarla de "injusta" e incluso un "robo".El Kremlin ha revelado una estrategia deliberada para probar hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente estadounidense en su presión sobre Europa para suavizar las sanciones. Según fuentes cercanas al Kremlin, Rusia exige la reconexión de uno de sus mayores bancos estatales, el Banco Agrícola ruso, al sistema de mensajería internacional Swift como condición para aceptar una tregua en el Mar Negro mediada por Estados Unidos. Este movimiento tiene como objetivo evaluar la disposición de Trump y de la Unión Europea, que controla el acceso a Swift, a ceder en las sanciones impuestas tras la invasión de Ucrania. Sin embargo, en una cumbre celebrada ayer en París, la Unión Europea descartó suavizar las restricciones.El Servicio Federal de Inteligencia alemán (BND) y las fuerzas armadas de Alemania han alertado que Rusia ve a Occidente como un enemigo sistémico y está aumentando su poder militar, preparándose para una posible confrontación a gran escala con la OTAN. Según el informe, Putin está dispuesto a utilizar la fuerza para lograr sus objetivos imperialistas, y para finales de la década, podría estar listo para librar una guerra convencional. No obstante, el Servicio de Inteligencia Lituano considera que, aunque Rusia no está aún preparada para una guerra total, podría realizar acciones militares limitadas contra países de la OTAN.