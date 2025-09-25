(VIDEO) Alfredo Jalife: Trump lanza una dura amenaza a Putin para que la OTAN y Europa paguen a EEUU

Alfredo Jalife: Trump lanza una dura amenaza a Putin para que la OTAN y Europa paguen a EEUU Credito: Negocios TV

Jueves, 25 de septiembre de 2025.- Trump es un trompo tramposo, con este comentario Alfredo Jalife inicia su entrevista para Negocios TV.No se ha roto la comunicación entre ambos países.Trató Jalife diferentes temas relacionados con los últimos eventos de la geopolítica mundial.