(VIDEO) Explosión masiva en Reino Unido, Rusia apoya el aviso nuclear de Trump y China alerta

Jueves, 25 de septiembre d 2025.- LAS NOTICIAS: Explosión masiva en Reino Unido, Rusia apoya el aviso nuclear de Trump y China alerta

Una fuerte explosión en un almacén del polígono industrial Groundwell en Swindon, Wiltshire, provocó la movilización de servicios de emergencia y la evacuación del área cercana. La policía pidió a los residentes mantenerse en casa y evitar la zona. Testigos reportaron temblores y una bola de fuego en el cielo. Aunque no hay información oficial sobre las causas, se especula un posible sabotaje relacionado con armas destinadas a Ucrania.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó de “brillante” la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre abandonar el desarrollo de armas biológicas, y aseguró que cuenta con el respaldo de Moscú. La declaración se produce tras el discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU, donde instó a la comunidad internacional a renunciar por completo a este tipo de armamento.


