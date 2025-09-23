Las exportaciones de petróleo venezolano de Chevron se redujeron a la mitad gracias a la nueva autorización de Estados Unidos

Exclusiva: Las exportaciones de petróleo venezolano de Chevron se redujeron a la mitad gracias a la nueva autorización estadounidense, según fuentes.

+ Las empresas de Chevron pagan regalías e impuestos con petróleo en especie en los últimos meses.

+ PDVSA utiliza su parte de barriles para refinar y enviar a otros destinos.

+ El ritmo de pago de la deuda a Chevron se ha desacelerado.

HOUSTON, 23 de septiembre de 2025 - La petrolera estadounidense Chevron (CVX.N), abre nueva pestaña, solo puede exportar aproximadamente la mitad del crudo que sus empresas conjuntas producen en Venezuela con las últimas normas establecidas por Washington, dijeron tres fuentes cercanas al asunto, informó Marianna Parraga- Reuters en exclusiva nota de prensa.

A finales de julio, el Departamento del Tesoro emitió una autorización restringida que permite a Chevron operar en el país sancionado y exportar petróleo a Estados Unidos, pero prohibió los pagos en cualquier moneda al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Para cumplir con el permiso, las empresas conjuntas donde participa la compañía con sede en Houston han estado pagando regalías e impuestos con petróleo en especie, reduciendo efectivamente lo que Chevron puede exportar a aproximadamente el 50% de los 240.000 barriles diarios de crudo que producen los proyectos, indicaron las fuentes.

El socio de Chevron, la petrolera estatal PDVSA, tiene el control de los barriles entregados para cumplir con los pagos en especie, utilizándolos ya sea para la refinación nacional o la exportación, agregaron.

Las últimas normas, que no se han hecho públicas, representan una desviación significativa de una licencia anterior otorgada a Chevron durante el mandato del expresidente Joe Biden en 2022, que permitía a la compañía exportar toda su producción del país y pagar impuestos y regalías a Venezuela en efectivo.