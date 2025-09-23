El doble rasero de Trump y las drogas, se evidenció cuando indultó a Larry Hoover uno de los grandes capos del narcotráfico en EEUU

Trump indulta al narcotraficante Larry Hoover, quien no puede salir en libertad porque tiene otra condena por asesinato Credito: Agencias

(Publicado en mayo de 2025)

El presidente Trump lleva mucho tiempo pidiendo intensificar la guerra antidrogas de Estados Unidos contra los cárteles mexicanos y quiere penas más severas para quienes venden fentanilo y otras drogas callejeras en las comunidades estadounidenses. "Estoy listo para la pena de muerte si trafican drogas", declaró Trump durante una reunión con gobernadores estatales en febrero, donde señaló que con demasiada frecuencia se les da un tirón de orejas a los traficantes.

Pero a pesar de su dura retórica, Trump ha generado controversia al indultar a un número creciente de traficantes de drogas condenados, incluida la decisión de esta semana de otorgar clemencia a Larry Hoover, de 74 años, quien estaba cumpliendo múltiples cadenas perpetuas en una prisión federal por delitos relacionados con su papel como líder del grupo Gangster Disciples, con sede en Chicago .

Durante los primeros meses de su segundo mandato, Trump ha concedido clemencia a al menos ocho personas condenadas por delitos federales relacionados con drogas. Algunas, incluyendo a Hoover, tienen amplios antecedentes penales relacionados con violencia y posesión de armas.

"Hay muchos mensajes y señales contradictorias [desde la Casa Blanca], lo que genera cierto caos e incertidumbre", afirmó Jeffrey Singer, analista de políticas de drogas del Cato Institute, un centro de estudios libertario. "Por un lado, se amenaza con penas aún más severas para quienes trafican con drogas, mientras que, por otro, se libera a los traficantes de drogas de las cárceles".

El caso de Larry Hoover y los Gangster Disciples

Ron Safer, ex fiscal estadounidense en Chicago que ayudó a procesar a miembros de los Gangster Disciples durante la década de 1990, dijo que estaba sorprendido y consternado por la decisión de Trump de conmutar la sentencia de Hoover.

Señaló que la banda de Hoover era una de las más grandes y violentas del narcotráfico en Estados Unidos, operando en 35 estados, según el Departamento de Justicia . El propio Hoover fue condenado por cargos estatales y federales, incluyendo asesinato y uso de arma de fuego en el tráfico de drogas.

"Larry Hoover era el jefe de quizás la red de narcotráfico más perniciosa y eficiente de Estados Unidos", dijo Safer. "Vendían más de 100 millones de dólares en drogas al año solo en la ciudad de Chicago. Fueron responsables de innumerables asesinatos. Apoyaban sus territorios de narcotráfico con una violencia despiadada".

Hoover fue encarcelado por primera vez en 1973 tras ser declarado culpable de asesinato. En la década de 1990, fue condenado por cargos federales relacionados con su papel como director de los Gangster Disciples.

Se espera que Hoover sea transferido de una prisión federal de máxima seguridad a un centro penitenciario estatal en Illinois, donde permanecerá en prisión, por ahora, debido a la condena por asesinato a nivel estatal. Hoover ya había solicitado clemencia a las autoridades de Illinois, aunque su última solicitud de libertad condicional fue rechazada por abrumadora mayoría por una junta de revisión estatal en diciembre de 2022 .

Pero un portavoz de la Casa Blanca, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente, dijo a NPR que la administración Trump espera que los funcionarios de Illinois sigan el ejemplo del gobierno federal y liberen a Hoover.

"Ha habido muchos defensores que dicen que el tiempo que [Hoover] pasó en prisión fue adecuado", dijo el portavoz.

En medio de pedidos de castigos severos y clemencia para narcotraficantes de alto nivel

El indulto de Trump para Hoover y otros delincuentes relacionados con drogas sigue un patrón que comenzó durante su primer mandato en la Casa Blanca. Si bien prometió medidas contundentes contra los narcotraficantes, Trump indultó o conmutó las condenas de al menos 13 personas condenadas por delitos federales relacionados con drogas entre 2017 y 2021, incluyendo traficantes de alto nivel vinculados a la violencia o condenados por operar importantes redes de narcotráfico.

En 2020, la administración de Trump también liberó a un alto funcionario militar mexicano arrestado por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos en Los Ángeles, acusado de ayudar a los cárteles a traficar drogas a Estados Unidos. Bajo presión del gobierno de México, los funcionarios del Departamento de Justicia de Trump abandonaron el procesamiento del general Salvador Cienfuegos Zepeda.

En el primer mes de su segundo mandato, Trump también indultó a Ross Ulbricht, un ex empresario tecnológico que cumplía cadena perpetua en una prisión federal por crear Silk Road, un sitio de Internet de la red oscura que se convirtió en un importante conducto para los narcotraficantes.

"Ulbricht también demostró su disposición a usar la violencia para proteger su empresa criminal y el anonimato de sus usuarios, solicitando seis asesinatos a sueldo en relación con la operación del sitio, aunque no hay evidencia de que estos asesinatos se llevaran a cabo", dijeron los fiscales federales en un comunicado después de que Ulbricht fuera sentenciado en 2015.

Al comentar sobre los antecedentes, el portavoz de la Casa Blanca dijo que no hay contradicción entre la retórica dura de Trump contra los narcotraficantes y sus decisiones de liberar a algunas personas involucradas en el tráfico de drogas.

"El castigo no siempre se ajusta al delito", dijo el portavoz. "El presidente está abierto a ver si estas personas merecen redención".

Algunos críticos de la guerra contra las drogas en Estados Unidos elogiaron cautelosamente el uso que hizo Trump de la autoridad presidencial para liberar a los delincuentes por drogas.

"La posible decisión del presidente Trump de otorgar clemencia a personas con condenas por drogas ofrece un salvavidas crucial para los afectados y confirma lo que las comunidades saben desde hace tiempo: la criminalización de las drogas es ineficaz y dañina", dijo Kassandra Frederique, directora de la Drug Policy Alliance, en una declaración enviada a NPR.

Pero Frederique critica la postura general de Trump sobre la política de drogas. «Estos actos de clemencia individuales contrastan marcadamente con la retórica más general de mano dura del gobierno contra la delincuencia y sus continuos esfuerzos por desmantelar los servicios de salud vitales», declaró Frederique.

Algunos consideran que los indultos de Trump son "transaccionales"

Durante sus últimos días en el cargo, el presidente Joe Biden indultó a miles de delincuentes , muchos de ellos encarcelados por cargos federales relacionados con drogas. Biden afirmó que la medida reflejaba su creciente inquietud con la guerra contra las drogas.

"Esta acción es un paso importante para corregir errores históricos, corregir las disparidades en las sentencias y brindar a las personas merecedoras la oportunidad de regresar con sus familias y comunidades después de pasar demasiado tiempo tras las rejas", dijo Biden.

Expertos en políticas de drogas entrevistados por NPR afirmaron que es difícil encontrar una filosofía coherente tras el uso del indulto por parte de Trump. Según Singer, del Instituto Cato, los indultos de Trump suelen parecer "transaccionales" y reflejan la influencia de individuos poderosos.

"De hecho, prometió ante la convención del Partido Libertario que, si era elegido, indultaría a Ross Ulbricht. Fue una promesa que hizo con la esperanza de obtener el apoyo de los libertarios", dijo Singer. "No es que haya un hilo ideológico que recorra las decisiones [de Trump]".

Durante esa aparición de campaña en 2024, Trump vinculó abiertamente su plan de conmutar la sentencia de Ulbricht con su candidatura a la Casa Blanca. "Si votan por mí, desde el primer día conmutaré la sentencia de Ross Ulbricht por una pena de prisión cumplida", dijo Trump, provocando el aplauso de los partidarios de Ulbricht .

Mientras tanto, la liberación de Larry Hoover fue apoyada por el artista Ye, anteriormente conocido como Kanye West, quien agradeció a Trump esta semana en la plataforma de redes sociales X. "LAS PALABRAS NO PUEDEN EXPRESAR MI GRATITUD A NUESTRO DEDICADO Y DURADERO PRESIDENTE DONALD TRUMP POR LIBERAR A LARRY HOOVER", escribió Ye .

Durante su primer mandato, Trump indultó y liberó a Alice Marie Johnson después de que la estrella de telerrealidad Kim Kardashian pidiera su liberación . Johnson fue condenada en 1996 y sentenciada a cadena perpetua por su participación pacífica en una red de tráfico de cocaína en Memphis, Tennessee. A principios de este año, Trump la nombró su "zara de los indultos".

En una publicación en las redes sociales, Johnson también elogió la última ronda de indultos del presidente.

"Hoy, 26 personas merecedoras recibieron clemencias e indultos. Cada una representa una historia de redención, rehabilitación y resiliencia", declaró Johnson en la plataforma X. "Su segunda oportunidad es una segunda oportunidad para vivir".

