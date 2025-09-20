Venezuela se defiende de narrativas impuestas en plataformas digitales

En un encuentro con comunicadores populares en Petare, estado Miranda, el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Freddy Ñáñez, destacó la firme defensa del pueblo bolivariano contra las narrativas impuestas por las plataformas digitales. Afirmó que estas plataformas «le han declarado la guerra a Venezuela», una lucha que se hizo evidente a partir del pasado 28 de julio.

El alto funcionario enmarcó esta resistencia en un contexto de una década de movilización constante. Hizo referencia al espíritu incansable de los venezolanos, el cual se mantiene desde el infame decreto del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, que declaró a la nación como «una amenaza inusual y extraordinaria».

Frente a este escenario, el vicepresidente sectorial señaló la necesidad de reflexionar y construir de manera consciente. El objetivo es desarrollar una «verdadera terapia de comunicación» capaz de derrotar a las plataformas y sus algoritmos, que oftenemente silencian o distorsionan las narrativas locales.

Calificó al pueblo venezolano como resiliente e inteligente, capaz de enfrentar las dificultades y empoderarse en su entorno. Subrayó que esta es la conciencia que dejó el Comandante Hugo Chávez y que ha sido enriquecida por el presidente Nicolás Maduro, concluyendo con firmeza: «No luchamos en vano».

Finalmente, el vicepresidente sectorial Freddy Ñáñez redefinió el perfil del comunicador moderno, señalando que hoy día lo es cualquier persona con un celular en la mano. Destacó que, al igual que el pueblo, estos nuevos comunicadores tienen la crucial tarea de defender la verdad y la soberanía nacional en el espacio digital.