Fraudes científicos de este siglo (37): Joachim Boldt y su perfusión almidonada

Joachim Boldt estudió medicina en la universidad alemana de Giessen (Justus-Liebig-Universität Gießen), donde más tarde recibió una formación especializada en anestesiología. Desarrolló su carrera en la Universidad de Ludwigshafen (Klinikum Ludwigshafen), en el estado de Renania-Palatinado, donde trabajó como profesor y perfusionista en el hospital de esa universidad.

En el desempeño de su profesión se destacó como investigador en la aplicación de fluidos sintéticos intravenosos, en cirugías y pacientes críticos. Publicó más de 500 artículos en revistas científicas, muchos de los cuales se centraron en la eficacia y seguridad de las disoluciones de hidroxietil almidón para ampliar el volumen sanguíneo, durante las intervenciones cardiacas.

¿Qué es el hidroxietil almidón?

El hidroxietil almidón, usualmente designado por HEA, es un derivado sintético del almidón natural, al que se añaden grupos hidroxietilo para mejorar sus propiedades físicas y químicas. Se usa en medicina como disolución coloidal para la expansión del volumen de plasma en situaciones de pérdida de sangre, tales como cirugías o hemorragias; se puede presentar con diferentes pesos moleculares, que influyen en sus efectos y la duración de los mismos. Otras alternativas para situaciones similares son la albúmina humana y las soluciones salinas.

En la actualidad se sabe que el HEA incrementa la cantidad de plasma de forma efectiva, pero que también presenta riesgos de cierta importancia, ya que puede presentar reacciones alérgicas, alteraciones en la coagulación, y daño renal en pacientes críticos.

Esto solo se conoció después que los investigadores excluyeran de sus metaanálisis la gran cantidad de artículos favorables al HEA publicados por Boldt, que nunca reportaba efectos adversos.

En años recientes, tanto la Agencia Europea de Medicamentos como la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA por sus siglas en inglés) han limitado su uso a causa de sus posibles efectos adversos, especialmente en pacientes con sepsis o disfunción renal.

Boldt era un entusiasta del uso del HEA para la cirugía cardiaca. Este tipo de cirugía usualmente necesita de la perfusión durante la intervención, aplicada mediante una máquina BCP (bypass cardiopulmonar).

La figura muestra un esquema de una de estas máquinas; la bomba cumple la función del corazón y el sistema oxigenador la de los pulmones. Para iniciar su funcionamiento, primero es necesario cebar la bomba y los conductos (llenarlos de algún líquido compatible) para que la bomba pueda arrastrar la sangre y no introducir bolsas de aire en el sistema circulatorio. De las diversas posibilidades, el hidroxietil almidón era el preferido de Boldt.

Cómo se descubrió la trama

A principios de diciembre de 2009 la revista Anesthesia and Analgesia publicó un estudio de Boldt sobre la inflamación posoperatoria y la función orgánica de los pacientes, donde se comparaban los resultados de utilizar dos diferentes disoluciones en las bombas de bypass; la albúmina y la disolución coloidal HEA.

Dos semanas después de la publicación, la revista recibió un email de un lector que expresaba su desconcierto por los resultados publicados. Según el lector: ‘Todos los resultados son muy consistentes, todos estadísticamente muy significativos con una desviación estándar muy pequeña’ lo que consideraba ‘extraordinario, dado el pequeño número de pacientes incluidos’. Otro mensaje llegó un día después, también cuestionando la autenticidad de la investigación. Y un tercer email el 5 de enero de 2010 ‒ de alguien muy respetado en el campo de la anestesiología ‒ también cuestionaba la muy pequeña incertidumbre estadística en la investigación de Boldt, no acorde con la cantidad de participantes en el estudio.

Para ese momento los editores de la revista ya habían revisado de nuevo el artículo, notando que ‘…parecía haber un equilibrio ácido-base perfecto después de la cirugía. Nadie había visto eso jamás’.

Los correos y llamadas telefónicas a Boldt pidiendo explicaciones nunca obtuvieron respuesta, razón por la cual la revista se puso en contacto con el presidente de la asociación médica estatal Landesärztekammer. eh Renania-Palatinado (LAKRLP), que accedió a investigar el asunto.

La LAKRLP solo tenía la autoridad para investigar si Boldt había seguido el código ético profesional, no la validez de la investigación en sí, como había pedido la revista. No obstante, en octubre de 2010 la asociación médica concluyó que el estudio no había contado con la aprobación de un comité de ética, que no existía evidencia de consentimiento informado por escrito, y que además no se realizó una aleatorización para escoger a los pacientes del estudio. Sobre la base en estos criterios, Anesthesia and Analgesia retiró el artículo.

Más investigaciones

Pero ya la semilla de la duda estaba sembrada. La LAKRLP formó entonces un comité, junto a personal del hospital, para determinar no sólo la ética, sino la integridad de la investigación en sí. Las conclusiones iniciales se publicaron en noviembre; no aparecieron datos originales, ni de pacientes ni de laboratorio, que respaldaran las conclusiones de la investigación de Boldt.

Según el jefe del equipo de perfusionistas, no se había utilizado albúmina como disolución en la máquina desde 1999, y la farmacia declaró que no se había suministrado albúmina a los quirófanos cardiacos durante muchos años. Confrontado con la evidencia, Boldt admitió haber falsificado las firmas de los coautores en el formulario de cesión de derechos de autor presentado a la revista Anesthesia and Analgesia.

Como resultado, fue despedido de inmediato del hospital. Los coautores de Boldt, aunque negaron participar en la falsificación, fueron despedidos poco después por falta de cooperación con la encuesta de la asociación médica estatal.

Pero una vez que comenzó a moverse, la bola siguió rodando. Cual avalancha que aumenta de tamaño y arrastra todo a su paso, para febrero de 2011 la LAKRLP había revisado 74 artículos científicos y 68 de ellos carecían de aprobación ética. Al hacerse públicos estos resultados, los editores de 16 revistas médicas emitieron una carta abierta retractando 89 artículos de Boldt.

En un seguimiento posterior, el comité encontró que en la mayoría de 91 publicaciones estudiadas no había documentación original, o estaba incompleta. Al menos diez de los estudios incluían declaraciones falsas, tales como el número de pacientes y los intervalos de tiempo transcurrido durante el experimento. Aunque la investigación no encontró evidencia de que los pacientes hubieran sufrido daños, el informe se pasó a fiscalía para una posible investigación penal.

Colofón

Como resultado final de todo el proceso, Boldt perdió su licencia para ejercer la medicina en Alemania. Tras la debacle, algunas fuentes reportan que se fue a trabajar a la República Checa como anestesista; otras, que se retiró de la vida pública. Lo último que se conoció es que al parecer vivía en Alemania, lejos de la práctica médica y la investigación.

Según uno de los editores de Anesthesia and Analgesia, ‘Boldt fue increíblemente prolífico. Nos enviaba a nosotros y a otras revistas de anestesia alrededor de un manuscrito al mes. Tendía a publicar estudios pequeños, que uno pensaría que no tenían la potencia estadística suficiente, pero que a menudo presentaban un hallazgo interesante. En sus artículos siempre aparecían varios coautores con reputación en anestesiología. Parecía tener un equipo muy eficaz… Creo que su motivación era la vanidad y el egocentrismo’.

En 2023 el sitio Retraction Watch, de un total de unas 400 publicaciones de Boldt, actualizó el número de retractaciones a 210 (record mundial en retractaciones todos los tiempos). Y puede que aún sigan llegando.

