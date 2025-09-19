Venezuela denuncia que EEUU Pretende destruir industria pesquera en el Caribe

Caracas, Venezuela — El dirigente del PSUV, Luis Figuera, ha denunciado que Estados Unidos está utilizando su presencia en el Mar Caribe para llevar a cabo una nueva forma de guerra económica contra Venezuela. Según Figuera, el objetivo es sabotear la industria pesquera venezolana, afectando la productividad y la seguridad alimentaria del país.

El ataque a la flota pesquera venezolana es un hecho sin precedentes en la actividad comercial, y según Figuera, viola acuerdos internacionales con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el derecho internacional del mar.

La interrupción de la actividad pesquera tendría un impacto significativo en la economía venezolana. La industria contribuye aproximadamente el 0.23% del PIB y emplea a unas 111,000 personas de manera directa.

Además del impacto económico, Figuera advierte que esta supuesta agresión militar afecta el acceso a la nutrición de la población venezolana, especialmente en los sectores más vulnerables. El pescado es una fuente de proteína básica para muchos venezolanos, quienes consumen alrededor de 17 kg per cápita al año. El dirigente sostiene que las maniobras militares en el Caribe buscan debilitar el apoyo popular al gobierno, creando una hambruna.

Figuera califica la presencia de buques de guerra estadounidenses en el Caribe como una agresión militar directa y multifacética, que en la práctica se ha convertido en un asedio comercial. Las embarcaciones de guerra, que inicialmente hostigaban a los buques atuneros, ahora podrían extender sus provocaciones a barcos comerciales, impidiendo el suministro de productos al país.

Según Figuera, estas acciones representan una "coerción económica y política" que viola los acuerdos de la OMC y sienta un "precedente vergonzoso en pleno siglo XXI". La situación, a su juicio, evoca el bloqueo de puertos que la administración de Ronald Reagan impuso al gobierno sandinista en Nicaragua.