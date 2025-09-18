Monagas restableció servicios Cantv a más de 1.700 hogares, comercios e instituciones

18 de septiembre de 2025.- Cantv avanza con la atención integral a las comunidades del estado Monagas, logrando restituir durante el mes de agosto los servicios de telefonía fija e Internet a más de 1.700 suscriptores residenciales, comercios e instituciones. informó Comunicaciones Externas.

Los trabajos desarrollados por las cuadrillas de la Empresa contemplaron labores de reparación en los municipios Bolívar, Punceres, Maturín y Ezequiel Zamora, como parte del plan de Resolución Integral de Averías y la atención a los reportes realizados a través del sistema 1X10 del Buen Gobierno.

De igual modo, la Fuerza Azul se trasladó hasta la zona norte de la entidad para avanzar con la modernización de los medios de transmisión en los municipios Acosta y Piar, con el tendido de 3 kilómetros de fibra óptica, y así brindar servicios más estables en ambas localidades.

Asimismo, equipo de Cantv sigue desplegado en diferentes sectores de la parroquia Alto de Los Godos de Maturín, para llevar a cabo la restitución progresiva de los servicios de telecomunicaciones a familias de la zona, mediante importantes maniobras en los medios de transmisión.