Detenida ciudadana colombiana en Apure durante operativo antidrogas fronterizo

Este lunes, autoridades venezolanas incautaron un total de 33 kilogramos de marihuana y detuvieron a una ciudadana colombiana en el estado Apure, como resultado de un operativo contra el tráfico ilícito de drogas en la zona fronteriza con Colombia.

La acción policial permitió la incautación de estas sustancias distribuidas en 66 envoltorios, transportados en condiciones que apuntan a una operación de tráfico transfronterizo.

El procedimiento se llevó a cabo en el sector Raúl Leoni I, parroquia El Amparo, municipio José Antonio Páez, bajo la coordinación de la División Contra Drogas del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), en una zona considerada estratégica por su cercanía con rutas utilizadas por redes delictivas.

Este operativo se enmarca en la política de "cero tolerancia" frente al narcotráfico y la delincuencia organizada, impulsada por el Estado venezolano como parte de su estrategia nacional de seguridad.

Según cifras oficiales, hasta agosto de 2025 se han incautado más de 60 mil kilos de sustancias ilícitas en distintas regiones del país, lo que refleja el alcance de las acciones desplegadas y el compromiso institucional con la protección del territorio y la ciudadanía.